Поради керівникам: Чому прозорість – ключовий принцип управління командою

З часом, коли роботодавці почали в першу чергу шукати в працівниках так звані «м’які скіли», а саме – комунікативність, критичне та креативне мислення, адаптивність та інші – емоційний інтелект команд в цілому став значно вищим. Але в таких умовах змінилися і вимоги до самого керівника з боку членів команди – співробітники сьогодні очікують від свого керівника прозорості та відкритості.

Без сумніву сучасний керівник має навчитися відкриватися колективу, вміти будувати довірливу комунікацію. Але, потрібно розуміти, що прозорість у спілкуванні та управлінні – не завжди «чисте благо». Ефект залежить від контексту: чи достатньо інформації, чи вона релевантна, чи не надто перевантажує співробітників. Дослідження щодо прозорості в цілях між менеджерами показало, що в результаті – можуть виникати конкуренція, суперечки чи занадто амбітні порівняння, що часом призводить до погіршеняя результатів чи демотивації.

Отже, можна спробувати почати з відкритості до своїх колег, адже культура організації і стиль керівництва відіграють роль модераторів. Деякі дослідження показують, що прозорість працює краще в бізнес середовищах, які вже мають базову довіру та відкритість.

Тож які поради я міг би дати керівникам, які хочуть покращити довірливі стосунки з підлеглими?

Перш за все, перед тим як переходити до прозорої комунікації, керівнику важливо чітко позначити старт цього процесу. Для цього варто зібрати команду та відверто оголосити про своє рішення змінити підхід до управління. Такий крок створює відправну точку, з якої починається новий етап у роботі. Співробітники на початку можуть поставитися до цього з певною недовірою чи скепсисом, і це природно. Однак саме послідовні дії керівника доведуть, що прозорість стає реальним принципом роботи, а не просто гаслом. З часом команда зрозуміє, що цей процес запущено, і почне вибудовувати нові відносини на основі довіри та взаємоповаги.

Відкрита комунікація

Прозорість не означає, що керівник зобов’язаний ділитися всіма деталями та інформацією. Є рішення, які містять конфіденційні аспекти. Важливими тут є саме чесність і зрозумілість. Керівник має пояснювати логіку ключових кроків і цілі, навіть якщо не розкриває всього.

Співробітники повинні мати можливість поставити запитання чи висловити сумніви, а керівник надати чітке пояснення. Це створює довіру і показує, що думка команди важлива.

Чітке формулювання очікувань

Щоб уникнути непорозумінь і двозначностей, керівник має з самого початку роботи співробітника чітко визначати завдання, KPI та критерії успіху. Це починається ще з плану стажування чи адаптації: новий член команди повинен одразу розуміти, що від нього очікують на кожному етапі, які навички та результати є пріоритетними.

Коли працівник має чітке уявлення про цілі, він відчуває впевненість, працює продуктивніше і швидше інтегрується в команду.

Зворотний зв'язок є ключовим інструментом розвитку команди та підтримки мотивації

Регулярний зворотний зв’язок

Зворотний зв’язок є ключовим інструментом розвитку команди та підтримки мотивації. Він має бути системним і своєчасним, а не лише тоді, коли виникають проблеми. Позитивні відгуки підсилюють віру працівників у власні сили, тоді як конструктивна критика допомагає вчасно скоригувати напрямок роботи. Важливо дотримуватися балансу: не тільки хвалити, але й чітко пояснювати, що можна покращити і як саме.

При цьому керівнику потрібно розуміти, що всі працівники різні. Для одних важливий сам процес роботи і вони хочуть бачити, що їхні старання оцінені, для інших головне саме кінцевий результат. Є співробітники, яких необхідно регулярно хвалити, бо це підвищує їхню продуктивність, а для інших така увага не має значення. Завдання керівника, це знайти індивідуальний підхід до кожного і надавати саме той формат підтримки, який справді мотивує конкретну людину.

Прийняття помилок як навчання

Помилки це невід’ємна частина розвитку як керівника, так і команди. Важливо бути чесним щодо власних промахів і відкрито показувати, які уроки з них можна винести. Це не лише підвищує авторитет керівника, а й формує культуру довіри: команда бачить, що ніхто не є ідеальним, але кожен здатний рости через досвід.

Так само слід ставитися й до помилок підлеглих. Замість покарання чи надмірної критики варто розбирати ситуацію спільно, щоб зрозуміти причини і знайти шляхи покращення. Це допомагає співробітникам відчувати підтримку, знижує страх перед новими завданнями та стимулює їх шукати рішення замість приховувати труднощі. У такій атмосфері команда стає сміливішою, ініціативнішою і більш інноваційною.

Окрім всіх позитивних аспектів, яких вдасться досягти завдяки цим простим порадам і чесності від керівника, найголовнішою є саме стійкість до криз. Коли співробітники володіють правдивою інформацією про реальний стан справ, вони краще розуміють контекст і причини рішень керівництва. Це знижує рівень тривожності, допомагає уникнути чуток та паніки й дозволяє команді сконцентруватися на пошуку рішень, а не на здогадках.

Прозора комунікація дає змогу швидше адаптуватися до змін, бо кожен усвідомлює, що відбувається, і знає свою роль у подоланні труднощів. У результаті команда стає більш гнучкою, відповідальною і здатною працювати навіть у складних умовах.

А ще, дуже важливо, що під час проблем у команді, завдяки довірі до компанії і керівництва більше людей, у яких були заховані лідерські якості, будуть проявлятися і намагатимуться допомогти у вирішенні різних нестандартних ситуацій.

