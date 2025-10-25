Шоппинг с Chat-GPT: пока что ИИ — плохой советчик по покупкам, но он быстро учится

Поскольку OpenAI ищет новые способы заработка, потенциал ChatGPT в качестве помощника по покупкам представляется одной из многообещающих идей: вы сообщаете боту, что собираетесь купить, а он помогает вам сравнить товары, отсортировать цены и ответить на сложные вопросы о продуктах. При удачном стечении обстоятельств эти ответы могут даже оказаться правильными.

Важно отметить — предполагается, что многие люди предпочтут делать покупки в Интернете таким образом, а не использовать свои текущие методы, а это позволит OpenAI занять значительную долю рынка электронной коммерции. По крайней мере, один потребитель уже убежден в этом. "Сейчас я в основном покупаю вещи через ChatGPT", — сказал в прошлом месяце генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Однако результаты исследования, проведенного двумя немецкими учеными, показывают, что крупные языковые модели, и в частности ChatGPT, имеют значительное отставание по ключевым показателям эффективности, которые наиболее важны для ритейлеров. Они обнаружили, что покупатели, которые попадают на сайт электронной коммерции через ChatGPT, с меньшей вероятностью совершают покупку, чем те, кто попадает на сайт практически любым другим способом, например, перейдя по ссылке в результатах поиска или посетив интернет-магазин напрямую. Покупатель, который пришел с партнерского сайта, т. е. с сайта, на котором размещены отзывы с рекомендациями и ссылками на продукты в обмен на комиссию, был на 86 % более склонен к покупке, чем покупатель, который пришел с ChatGPT.

"Эти показатели делают маловероятным, что органический LLM (большая лингвистическая модель, или чат-бот — Ф.) "убьет Google" или иным образом вытеснит традиционные каналы в ближайшей перспективе", — пишут Максимилиан Кайзер и Кристиан Шульце из Гамбургского университета и Франкфуртской школы финансов и менеджмента соответственно.

Но исследование ясно показывает, что тенденция все-таки работает на ИИ. Коэффициенты конверсии и доход за сессию улучшились за время проведения исследования — с августа 2024 года по июль 2025 года. Показатели отказов ChatGPT — когда посетители сайта уходят, не совершив никаких действий — были лучше по сравнению с прямыми посещениями, электронным маркетингом, реферальными ссылками, партнерским маркетингом и платной рекламой в социальных сетях. Это говорит о том, что то, что ChatGPT предлагал пользователям, было по крайней мере в некоторой степени актуальным и полезным, даже если они в конечном итоге ничего не купили. Исследование также отмечает, что оно не учитывало более сложные эффекты ИИ, такие как ситуация, когда клиент использует ИИ для поиска информации о продукте, принимает решение, но затем ищет его в Google.

Важно отметить, что, согласно исследованию, возможности ChatGPT в сфере покупок все еще находятся в зачаточном состоянии. Авторы исследования отмечают, что объем трафика на сайты электронной коммерции, приходящийся на органические разговоры с чат-ботами, примерно в 200 раз меньше, чем объем трафика, приходящийся на органические поисковые запросы в Google. Это означает, что сайты электронной коммерции еще не позаботились о переориентации дизайна и процессов своих сайтов, чтобы лучше обслуживать посетителей, приходящих с помощью чат-ботов.

Но ситуация стремительно меняется: с момента проведения исследования OpenAI заключила партнерские соглашения с Etsy, Shopify и Walmart с целью оптимизации покупок, совершаемых с помощью ChatGPT. В прошлом месяце OpenAI представила функцию Instant Checkout, которая предлагается продавцам, желающим дать пользователям ChatGPT возможность покупать товары и оформлять доставку "не выходя из чата". Как сообщается, OpenAI удерживает комиссию за обработку. В будущем компания наверняка столкнется с конкуренцией со стороны Amazon.com Inc., которая экспериментирует со своим ИИ-ботом Rufus — но пока он не впечатляет.

В более широком плане потребители, которые все еще осваивают ИИ, со временем должны более комфортно относиться как к тому, как работает эта технология, так и к тому, куда она их приводит. "Фактически ценность трафика от ChatGPT повышается по мере того, как люди учатся доверять его рекомендациям", — отмечает аналитик в области электронной коммерции Юозас Казюкенас.

Так что да, в настоящее время ChatGPT — довольно плохой помощник в покупках. Однако со временем можно ожидать, что покупки с помощью ChatGPT станут более персонализированными, с более глубоким знанием ваших вкусов, существующего гардероба, размеров... и кто знает, чего еще. Как гласит пословица об ИИ, хуже уже не будет.

