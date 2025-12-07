Искусственный интеллект против Beatles: как ИИ искажает прошлое, улучшая его

Поклонники, которые в День Благодарения собрались посмотреть недавно переизданный документальный фильм "Антология Beatles", заметили: что-то не так. На одной из фотографий гитара Джона Леннона, казалось, имела около 10 струн. Бас-барабан Ринго Старра имел кривую букву "T" в логотипе. А лицо Пола Маккартни, ну, часто было не его. "Выглядит как усохшая голова", — заметил один из фанатов на Reddit.

Их жалобы касаются использования искусственного интеллекта для восстановления и улучшения старых кадров "ливерпульской четверки", когда они путешествовали по миру и привлекали восторженные толпы поклонников. Сериал, который впервые был показан 30 лет назад, теперь транслируется на Disney+ с новым девятым эпизодом и ранее не публиковавшимися студийными отрывками.

Я посмотрел некоторые из этих видеороликов и должен сказать, что эффект искусственного интеллекта меня не поразил — но я и не являюсь большим поклонником Beatles. Будь я их поклонником, я бы, возможно, тоже описал их как "восковые статуи из жуткого Музея мертвых рокеров". Жаркие дискуссии по поводу этих технологий перекинулись на X и Bluesky, где один из зрителей назвал сглаживание лиц музыкантов "устрашающим".

Отношения между The Beatles и ИИ являются деликатными и в некотором смысле отражают сложную этическую борьбу за присутствие ИИ в творческой деятельности. В том же месяце, когда вышел этот документальный фильм, было объявлено, что Маккартни записал бонус-трек для альбома Is this What We Want, состоящего исключительно из окружающих шумов пустых студий звукозаписи. Эта запись является протестом против решения Великобритании изменить закон об авторском праве в пользу компаний, занимающихся разработкой ИИ.

И все же в 2023 году Маккартни дал свое благословение на выпуск Now and Then — "новой" песни The Beatles, в которой с помощью искусственного интеллекта был восстановлен ранее непригодный для использования вокал Леннона с демо-ленты, хранившейся у его вдовы Йоко Оно. Песня получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшее рок-исполнение", и некоторые назвали ее первой "песней с искусственным интеллектом", удостоенной этой награды.

Как объяснить это этическое несоответствие? Продюсер Джайлс Мартин сказал NME, что важно не относиться ко всему использованию ИИ в музыке одинаково. В Now and Then, а также в новом документальном фильме Anthology, не было новой искусственной музыки или видеоматериалов. "Речь шла исключительно об удалении одних элементов и очистке других", — сказал Мартин, сын продюсера Beatles Джорджа Мартина, музыкальному журналу. "Я ничего не синтезирую неправильно, но я удивлен тем, что мы можем делать. Бывают моменты, когда сначала почти не слышно барабаны Ринго, а потом я могу извлечь из этого барабан".

Это кажется справедливым и разумным разграничением: исправлять старое, а не создавать новое. Тогда возникает вопрос: сколько восстановления с помощью ИИ будет слишком много? Когда следует оставить отснятый материал в покое, учитывая, что большая часть его очарования, как треск виниловой пластинки, заключается в его аутентичной старой эстетике? Это, безусловно, вопрос вкуса, и некоторые поклонники Beatles считают, что Disney+ в данном случае зашел слишком далеко. Среди прочего, они говорят, что массовое распространение "улучшенных" кадров затруднит поиск оригинальных работ.

Можете ожидать, что эта дискуссия станет еще более интенсивной. По мере бурного роста рынка старой музыки поклонники крупных исполнителей с ценными каталогами все больше беспокоятся по поводу явной лени, проявляемой лейблами и наследниками, которые спешат выпустить все, что можно назвать "новым" материалом для нетерпеливых поклонников. Например, в преддверии выхода биографического фильма о Майкле Джексоне в следующем году многие культовые клипы певца были некачественно "улучшены" с помощью искусственного интеллекта. В клипе Black or White Джексон временами выглядит так, будто у него на зубах брекеты. В клипе Jam все видео покрыто мягким фокусом и размытостью, которые теперь стали синонимами творений искусственного интеллекта. "Они не просто разрушают искусство Майкла, — написал один поклонник на Reddit. — Они также разрушают наши воспоминания".

Небрежность может выходить за рамки самой музыки: поклонники покойного соучредителя группы Beach Boys Брайана Уилсона были расстроены, обнаружив, что веб-сайт, посвященный его жизни и карьере, был создан в спешке с использованием инструментов искусственного интеллекта. Одна из фотографий Уилсона была подписана как "улыбающаяся женщина в бежевом зимнем пальто".

В 2024 году Sony потратила 2,5 миллиарда долларов на приобретение старых каталогов в условиях безумной борьбы частных инвестиционных групп за то же самое. Классические песни считаются надежным альтернативным классом активов, поскольку такие артисты, как Pink Floyd, Queen и другие, практически гарантированно обладают долгосрочной и стабильной привлекательностью, а это означает поток доходов на десятилетия вперед. Но поскольку эти покупатели стремятся к быстрой окупаемости своих инвестиций, грань между тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в любимое искусство, и тем, чтобы удешевить наследие и аутентичность артиста, кажется опасно тонкой.

