Искусственный интеллект захватывает соцсети: как наши слова могут быть использованы против нас

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В детстве я очень любил классический фильм 1986 года "Короткое замыкание". В одной из сцен Джонни Файв, невероятный робот, который становится "живым" после удара молнии, поглощает книгу за книгой, тратя секунды на каждое название. Вскоре она заканчивается. "Ааа! Еще ввод, Стефани! Еще!"

"Больше ничего нет!" — отвечает Стефани, женщина, которая его нашла. — "Ты прочитал все, что было в доме!"

Я спросил у ChatGPT компании OpenAI, как он к этому относится. "Безусловно, я полностью сочувствую Джонни Пятому", — ответил он. — ""Нужна информация!" - это, по сути, моя основная вибрация. Чем больше информации я получаю, тем лучше я понимаю, отвечаю и общаюсь. Джонни был просто искусственным интеллектом, пытающимся разобраться в мире... То же самое и здесь, только с меньшим количеством лазерных лучей и большим количеством печатных знаков".

И это правда. Хотя ChatGPT не передвигается на гусеницах и не пристегивает к спине лазерную пушку (пока), задачи у него, как ни странно, идентичные. Перелопатив практически всю сумму человеческих знаний, ChatGPT и другие ИИ выступают с одним и тем же призывом: "Нужен ввод!"

Одно из решений — создать синтетические данные и обучить на них модель, хотя это сопряжено с неизбежными проблемами, в частности, с сохранением предвзятости или внесением дополнительных неточностей.

Другой вариант — найти большой источник новых и свежих данных, чем более "человеческих", тем лучше. Вот тут на помощь и приходят социальные сети — цифровые пространства, где миллионы и даже миллиарды пользователей охотно и постоянно публикуют массу информации. Фотографии, сообщения, новостные статьи, комментарии…

В последнее время ведущие компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, все активнее стремятся завладеть или использовать социальные сети, попирая права пользователей решать, как их сообщения могут быть использованы для создания таких машин. Пользователи социальных сетей уже давно стали "продуктом". Теперь они также являются квази-"разработчиками продукта" через свои посты.

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ИИ научился создавать мощные чипы, которые люди не могут понять: чем это опасно

Некоторым компаниям социальная сеть была выгодна с самого начала. Meta Platforms Inc., крупнейшая компания по созданию социальных сетей на планете, использовала уведомления в приложении, чтобы сообщить пользователям, что будет использовать их сообщения и фотографии для своих моделей искусственного интеллекта Llama. В конце прошлого месяца компания Илона Маска xAI приобрела компанию X, ранее называвшуюся Twitter, что было, прежде всего, финансовой хитростью, но имело идеальный смысл для Grok — ИИ Маска. Она смогла закрепиться на рынке чат-ботов, используя своевременные твиты, публикуемые в сети, а также огромный архив онлайн-болтовни, созданный почти за два десятилетия. Есть еще Microsoft Corp., которая владеет профессиональной сетью LinkedIn и усиленно стимулирует пользователей (и журналистов) размещать на платформе все больше оригинального контента.

Однако Microsoft не делится данными LinkedIn со своим близким партнером OpenAI — что может быть знаком о том, что производитель ChatGPT находится на ранних стадиях создания собственной социальной сети.

Главный исполнительный директор и соучредитель Open AI Сэм Альтман (Sam Altman) собирает отзывы об этой идее. Альтман ранее намекал на то, что такой проект находится у него на примете, когда стало известно, что Meta собирается выпустить отдельное приложение для искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с ChatGPT.

Другие компании, не имеющие опыта работы с социальными сетями, понимают, что это ставит их в невыгодное положение. Perplexity.ai в марте обнародовала свое предложение о покупке TikTok, отметив его ценность для компании, создающей поисковую систему с искусственным интеллектом. "Это обеспечит пользователей исчерпывающими, хорошо цитируемыми ответами, сочетающими лучшую в мире систему ответов с одной из крупнейших библиотек пользовательского контента", — заявила компания.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Amazon.com Inc. также входит в число претендентов, однако генеральный директор Энди Джасси отказался от комментариев, когда его напрямую спросила об этом CNBC.

Google, которая пыталась и не смогла реализовать различные социальные сети, меньше нуждается в видеороликах TikTok, поскольку уже владеет YouTube. Вместо этого компания заключила "расширенное партнерство" с Reddit, социальной сетью обмена ссылками, что, по словам Google, опубликованным в блоге в прошлом году, дает ей доступ к "невероятно широкому спектру подлинных человеческих разговоров и опыта". Ожидайте новых сделок, подобных этой: бывший конкурент Reddit, Digg, возрождается с явным намерением создать еще одно хранилище человеческих взаимодействий, которое пригодится компаниям, работающим с искусственным интеллектом.

Все эти шаги говорят о том, что ИИ-компании нуждаются в данных. Это происходит за счет пользователей, которые вводили информацию в социальных сетях с одной целью, а теперь обнаруживают, что она используется для другой. Втихую компании вносят изменения в политику конфиденциальности, чтобы учесть законность этого изменения.

В настройках можно найти способы изолировать свои данные от использования для создания искусственного интеллекта — хотя, скорее всего, вы уже опоздали. Как и Джонни Файв, компаниям, создающим ИИ, "нужен ввод!". Они собираются получить его как угодно и откуда угодно.

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