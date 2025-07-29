Как правильно экономить деньги: верна ли идея о том, что, отказавшись от латте, можно скопить капитал

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"Откажись от латте, и накопишь капитал" — один из главных мифов, пришедших к нам из бурных американских 90-х.

Вспомните, каждый из нас хоть раз слышал эту или подобную ей фразу, смысл которой сводился к тому, что мелкие ежедневные траты незаметно опустошают наш кошелек. Финансовые гуру призывали перестать жаловаться и сократить расходы на мелкие предметы роскоши. Но откуда пошло это мнение и почему латте был объявлен предметом роскоши?

Идея о том, что уменьшение потребления латте может решить финансовые проблемы, существует уже более 20 лет и восходит к одному человеку: финансовому консультанту и писателю по имени Дэвид Бах. В своей книге Бах приводит знакомую нам парадигму, когда ежедневная трата в $5 превращается в ежемесячные $150, а вот если бы она положила эти деньги под 11% годовых, то через 40 лет у нее было бы миллион долларов!

Идея отказа от латте уходит корнями в период слома важных экономических представлений американцев. И в первую очередь — с пенсионными накоплениями.

До 1970-х работник частного сектора не задумывался об инвестициях. Его пенсия состояла из двух частей: маленькая государственная и большая, отчисления на которую обязан был формировать работодатель. Частная пенсия была у почти 90% американцев. Но позже пенсионную систему изменили, переложив обязанность накоплений на плечи самих людей. Логика была в том, что экономика на подъеме, а конкурентный сотрудник сможет обеспечить себе лучшие условия. Но человек такой человек — установленные пенсионные выплаты к 2005 году имели уже лишь 33% американцев.

Теперь уже приходилось думать, как сделать так, чтобы деньги не лежали без дела, что породило бум финансовых консультантов. Индустрия настолько быстро развивалась, что броские стратегии были кликбейтом того времени. Вроде и понимали, что финансы — дело серьезное, но так хотелось простых решений.

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Почему объектом был выбран латте?

В 80-х и 90-х стремительно развивалась индустрия кофе высокого качества, который отличается уникальным вкусом и ароматом. Люди, которые не могли позволить себе рестораны или ночные клубы, заказывали нестандартные кофейные напитки. Это была как бы альтернатива излишествам.

Жизнь дорожает, денег становится меньше. Поэтому кофейни становятся местами встреч. Для людей, которые любили латте (в основном это городская молодежь и женщины), культура употребления кофе была связана с финансовой ответственностью. Но для старшего поколения и жителей пригородов, в районе которых еще не открылся первый магазин Starbucks, латте был символом легкомысленной роскоши, получившей известность в 1997 году благодаря фразе, использованной обозревателем Дэвидом Бруксом: "латте таун" — для описания элитных пузырей Америки. Так латте стал объектом, на который указывают пальцем.

Ричард Бах, будучи потомственным финансовым консультантом, но вошедший в индустрию в самые ее зажигательные годы, использовал латте не только как пример, но даже запатентовал фразу "эффект латте". Въедливые экономисты указывали на притянутые показатели доходности, неправильную калькуляцию, отсутствие поправки на инфляцию, но их никто не слушал. Книга Ричарда Баха "Умные женщины становятся богатыми" стала бестселлером по версии New York Times, а он сам выступил у Опры — этого было предостаточно, чтобы миллионы американцев приняли совет в качестве волшебной пилюли.

На опровержении теории Баха были написаны даже диссертации. В 2012 году Джеффри Ланди опубликовал исследование потребительских расходов. Он пришел к выводу, что расходы выше среднего обычно не приводят к серьезным изменениям в чистом богатстве, в отличие от более крупных факторов, таких как развод, потеря работы, высокие процентные ставки по кредитам, дорогостоящие медицинские услуги и вдовство.

Люди прекрасно знают, как экономить деньги. Им просто трудно это делать. А латте тут ни при чем.

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