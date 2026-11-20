Amazon хочет стать "каталогом всего мира".

По данным Reuters, Amazon собирается стать не просто интернет-магазином, а универсальным справочником товаров во всем мире. Компания разрабатывает амбициозный проект под названием World Product Graph — глобальную базу данных, которая будет содержать информацию практически обо всех товарах на планете, включая те, что не продаются на самой площадке Amazon.

Сама задумка очень похожа на ту, как Google организовал свой поиск. Речь идет о том, чтобы построить единый структурированный "граф" товаров со всего интернета, то есть математическую модель, которая хранит характеристики всех товаров и связи между ними. План предполагает два источника. Производители и ритейлеры будут постоянно передавать данные о своих товарах, а недостающее Amazon будет собирать с чужих интернет-магазинов самостоятельно. Судя по утечкам, первыми согласившимися делиться данными стали Coca-Cola и Bayer.

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Зачем это Amazon?

В первую очередь целью является удержать покупателя. В нашей сегодняшней логике мы так или иначе используем интернет-поисковик (91% у Google), чтобы найти товар, а потом снова — чтобы почитать отзывы и найти другие данные, которые обычно ищут перед покупкой товара. В логике Amazon, даже если человек не купит товар на его площадке, он все равно будет пользоваться его базой. Это превращает Amazon из магазина в отправную точку покупок в интернете.

Универсальная товарная база может отобрать у поискового гиганта значительную долю коммерческих запросов и заодно усилить позиции Amazon в долгой конкуренции с Walmart, который агрессивно развивает собственную экосистему.

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World Product Graph должен "починить" собственный ИИ-помощник Amazon Alexa for Shopping (прежде он назывался Rufus). Во внутреннем документе отмечено, что в ответах Rufus много ошибок и пробелов, а пользователи не могут их распознать. Получая подробные данные о характеристиках и отзывах, Amazon улучшит точность своей выдачи.

Но чуть ли не главная задача — это вопрос выживаемости и защиты от чужих ИИ-агентов. Если такие агенты начнут выбирать товары за пользователей в обход Amazon, он потеряет контроль над самым ценным этапом покупки. Задача-максимум состоит в том, чтобы чужие ИИ-агенты со временем могли сами начать опираться на базу Amazon, предлагая товары пользователю.

Как видно из вышеописанного, борьба за данные вышла в абсолют. При полной реализации проекта видимость для продавца будет определяться не поисковиком, а нахождением в базе Amazon. С другой стороны, покупатель будет идти туда, где лучше распознаются его потребности, где точнее сравнения и рекомендации. И оба компонента Amazon собирается сосредоточить в своих руках. Точнее — дата-центрах.

Даже если проект изменится или не выйдет в заявленном виде 1 октября 2027, как это заявлено во внутреннем документе, он показывает, куда движется рынок. В эпоху ИИ-ассистентов выигрывает тот, кто владеет структурированными данными о товарах, а не просто полками с ними. Вопрос в том, успеет ли Amazon превратить свою базу в отраслевой стандарт раньше Google, Walmart и разработчиков ИИ-агентов.

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