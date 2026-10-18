ИИ создает работу для людей: какие профессии будут востребованы в будущем и хватит ли на них денег

Хотите устроиться на работу в районе залива Сан-Франциско? По словам Лауры Ульрих, директора по экономическим исследованиям в Северной Америке в Indeed Hiring Lab, наиболее быстро растущий спрос наблюдается на таких вакансиях, как инженеры по эксплуатации, ученые-прикладники, старшие инженеры по машинному обучению, ведущие архитекторы облачных решений, инженеры на местах и т. п. Сегодня "все вращается вокруг ИИ. Все вакансии связаны с ИИ".

Или, по крайней мере, не совсем все. Спрос на косметологов, инструкторов по пилатесу, массажистов, психотерапевтов и дизайнеров интерьеров также стремительно растет. И в некотором смысле это тоже профессии, связанные с ИИ. Вполне логично, что человек, зарабатывающий в Anthropic семизначную сумму в год, захочет, чтобы один специалист размотал узлы в его спине, а другой — в его душе. Или что у кого-то, работающего в Nvidia по графику "996" (72 часа в неделю), не будет времени самостоятельно выбирать лампы для своего особняка. Необычайное богатство требует необычайной роскоши.

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Если судить по опыту прошлого, то то, что происходит в Сан-Франциско и Санта-Кларе, произойдет и в Индианаполисе, Батон-Руже, а также в других городах. ИИ уничтожит рабочие места. ИИ создаст рабочие места. И ИИ создаст богатство, которое, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест — это малоизвестный и часто упускаемый из виду аспект того, как технологические изменения формируют рынок труда, и именно он в долгосрочной перспективе может оказаться самым революционным.

ИИ и другие универсальные технологии — мощные и адаптируемые изобретения, такие как печатный станок и Интернет, а не узконаправленные (хотя и впечатляющие!) инновации вроде рации и капельницы — оказывают влияние первого, второго и третьего порядка на рынок труда. Например, ChatGPT и Claude Code лишают работы переводчиков и сотрудников колл-центров, но при этом создают рабочие места для электриков, строящих центры обработки данных, и экспертов по машинному обучению, разрабатывающих алгоритмы. Это и есть эффект первого порядка: прямой, немедленный, очевидный.

Кроме того, ИИ создает должности второго порядка для людей, которые внедряют, поддерживают или совершенствуют эту технологию. Эти профессии зачастую "невозможно" представить заранее, как рассказала мне Мария Хесус Рамирес, научный сотрудник McKinsey Global Institute. В качестве примера она привела развитие двигателя внутреннего сгорания в конце XIX века. Эта машина дала начало автомобильной промышленности и стала движущей силой бурного развития железнодорожного транспорта. В конечном итоге, "она привела к появлению самолетов, — сказала она мне, — и теперь у нас есть пилоты". Но кто, глядя на печь, мог предвидеть потребность в бортпроводниках и диспетчерах воздушного движения? Более того, кто, играя с Gemini год или два назад, мог предсказать, что компании начнут нанимать тренеров роботов, специалистов по расследованию дипфейков, страховщиков рисков, связанных с ИИ, и парфюмеров, использующих ИИ? В новом отчете Рамирес и ее коллеги прогнозируют, что в ближайшие годы ИИ может создать от 500 000 до 2 миллионов таких новых должностей.

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Но есть еще рабочие места третьего порядка — назовем их "рабочими местами, создающими богатство", — которые появляются благодаря технологиям и которые понять еще сложнее. Такие достижения, как гидравлические насосы, системы GPS и Wi-Fi, как правило, формирует небольшая группа капиталистов, располагающих состоянием, которое они могут тратить на роскошь. Они также позволяют предприятиям делать больше с меньшими затратами, снижая цены, увеличивая прибыль, расширяя ассортимент товаров и услуг и повышая заработную плату работников. Это означает, что не только элита может позволить себе роскошь: у потребителей из среднего класса в кармане появляется больше денег, и они получают больше выгоды за свои деньги в магазине.

"Мы становимся богаче и можем тратить деньги на вещи или заниматься работой, которая для наших предков показались бы просто нелепыми", — пояснила Марта Гимбел, исполнительный директор Йельской бюджетной лаборатории. Возьмем, к примеру, организаторов свадеб. "Эту работу можно было бы выполнять еще 200 лет назад, — сказала она. — Но кто бы за это заплатил?" Практически никто. Однако сегодня, пожалуй, каждая десятая американская пара нанимает кого-то, чтобы тот занялся организацией их торжества. Или тренеров по кроссфиту. "Если бы вы сказали нашим предкам: „Люди будут платить огромные деньги за то, чтобы перебрасывать шины по комнате“, — они бы посчитали вас сумасшедшим", — сказала мне Гимбел. Она отметила, что "сомелье по воде" — это реальная должность, которую занимают реальные люди, пусть и всего несколько.

Эксперты прогнозируют, что ИИ, в частности, будет стимулировать спрос на личные, индивидуальные услуги — именно на то, что большие языковые модели (LLM) и роботы не могут и никогда не смогут делать. "Люди не хотят иметь по 10 автомобилей", — сказал мне Танги Кэтлин, также из McKinsey Global Institute. "Им захочется чего-то другого, и я подозреваю, что в этом будет присутствовать эмоциональная составляющая". Ульрих указала на услуги в сфере "здорового образа жизни", что означает рост числа рабочих мест для монтажников бассейнов с холодной водой, техников по обслуживанию саун и массажистов. Она также упомянула рост спроса на домработников — людей, которые будут стирать вашу одежду, делать покупки, оформлять возврат товаров и следить за тем, чтобы регистрация вашего автомобиля оставалась в силе. (Ох, как прекрасно!)

Тем не менее, высокооплачиваемые рабочие места будущего появятся только в том случае, если ИИ действительно будет генерировать богатство. Если эта технология окажется слишком дорогой для бизнеса, зарплаты среднестатистических американцев не вырастут, и у них не будет денег на то, чтобы нанять психотерапевта, который помог бы им справиться с последствиями "грибного трипа". А если богатство, создаваемое ИИ, так и не дойдет до американцев со средним доходом — возможно, из-за того, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест для "белых воротничков", — то и новых рабочих мест он тоже не создаст. Практически все, кого я знаю, с удовольствием наняли бы домашнего управляющего. Но практически никто из моих знакомых пока не может себе этого позволить.

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