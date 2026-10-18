ШІ створює робочі місця для людей: які професії будуть затребувані в майбутньому і чи вистачить на них грошей

Хочете влаштуватися на роботу в районі затоки Сан-Франциско? За словами Лаури Ульріх, директорки з економічних досліджень у Північній Америці в Indeed Hiring Lab, найшвидше зростає попит на такі вакансії, як інженери з експлуатації, вчені-практики, старші інженери з машинного навчання, провідні архітектори хмарних рішень, інженери на місцях тощо. Сьогодні "все обертається навколо ШІ. Усі вакансії пов’язані з ШІ".

Або, принаймні, не зовсім усі. Попит на косметологів, інструкторів з пілатесу, масажистів, психотерапевтів та дизайнерів інтер’єрів також стрімко зростає. І в певному сенсі це теж професії, пов’язані зі штучним інтелектом. Цілком логічно, що людина, яка заробляє в Anthropic семизначну суму на рік, захоче, щоб один фахівець розім’яв м’язи на її спині, а інший — у її душі. Або що у когось, хто працює в Nvidia за графіком "996" (72 години на тиждень), не буде часу самостійно обирати лампи для свого особняка. Надзвичайне багатство вимагає надзвичайної розкоші.

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Якщо судити з досвіду минулого, то те, що відбувається в Сан-Франциско та Санта-Кларі, відбудеться й в Індіанаполісі, Батон-Ружі, а також в інших містах. ШІ знищить робочі місця. ШІ створить робочі місця. І ШІ створить багатство, яке, у свою чергу, призведе до появи нових робочих місць — це маловідомий і часто недооцінений аспект того, як технологічні зміни формують ринок праці, і саме він у довгостроковій перспективі може виявитися найбільш революційним.

ШІ та інші універсальні технології — це потужні та адаптивні винаходи, такі як друкарський верстат та Інтернет, а не вузькоспеціалізовані (хоча й вражаючі!) інновації на кшталт рації та крапельниці — чинять вплив першого, другого та третього порядку на ринок праці. Наприклад, ChatGPT і Claude Code позбавляють роботи перекладачів і співробітників кол-центрів, але при цьому створюють робочі місця для електриків, які будують центри обробки даних, та експертів з машинного навчання, які розробляють алгоритми. Це й є ефект першого порядку: прямий, негайний, очевидний.

Крім того, ШІ створює посади другого рівня для людей, які впроваджують, підтримують або вдосконалюють цю технологію. Ці професії часто "неможливо" уявити заздалегідь, як розповіла мені Марія Хесус Рамірес, наукова співробітниця McKinsey Global Institute. Як приклад вона навела розвиток двигуна внутрішнього згоряння наприкінці XIX століття. Ця машина поклала початок автомобілебудівній промисловості та стала рушійною силою бурхливого розвитку залізничного транспорту. Зрештою, "вона призвела до появи літаків, — сказала вона мені, — і тепер у нас є пілоти". Але хто, дивлячись на піч, міг передбачити потребу в бортпровідниках і диспетчерах повітряного руху? Більше того, хто, граючи з Gemini рік чи два тому, міг передбачити, що компанії почнуть наймати тренерів роботів, фахівців із розслідування діпфейків, страховиків ризиків, пов’язаних зі ШІ, та парфумерів, які використовують ШІ? У новому звіті Рамірес та її колеги прогнозують, що в найближчі роки ШІ може створити від 500 000 до 2 мільйонів таких нових посад.

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Але є ще робочі місця третього порядку — назвемо їх "робочими місцями, що створюють багатство", — які з’являються завдяки технологіям і які зрозуміти ще складніше. Такі досягнення, як гідравлічні насоси, системи GPS і Wi-Fi, як правило, створює невелика група капіталістів, які мають статки, що дозволяють їм витрачати гроші на розкіш. Вони також дають змогу підприємствам робити більше з меншими витратами, знижуючи ціни, збільшуючи прибуток, розширюючи асортимент товарів і послуг та підвищуючи заробітну плату працівників. Це означає, що не лише еліта може дозволити собі розкіш: у споживачів із середнього класу в кишені з’являється більше грошей, і вони отримують більше вигоди за свої гроші в магазині.

"Ми стаємо заможнішими і можемо витрачати гроші на речі або займатися роботою, яка для наших предків здалася б просто безглуздою", — пояснила Марта Гімбел, виконавча директорка Єльської бюджетної лабораторії. Візьмемо, наприклад, організаторів весіль. "Цю роботу можна було б виконувати ще 200 років тому, — сказала вона. — Але хто б за це заплатив?" Практично ніхто. Однак сьогодні, мабуть, кожна десята американська пара наймає когось, щоб той зайнявся організацією їхнього свята. Або тренерів з кросфіту. "Якби ви сказали нашим предкам: „Люди платитимуть величезні гроші за те, щоб перекидати шини по кімнаті“, — вони б вважали вас божевільним", — сказала мені Гімбел. Вона зазначила, що "сомельє з води" — це реальна посада, яку обіймають реальні люди, нехай і всього кілька.

Експерти прогнозують, що ШІ, зокрема, стимулюватиме попит на особисті, індивідуальні послуги — саме на те, чого великі мовні моделі (LLM) та роботи не можуть і ніколи не зможуть робити. "Люди не хочуть мати по 10 автомобілів", — сказала мені Тангі Кетлін, також із McKinsey Global Institute. "Їм захочеться чогось іншого, і я підозрюю, що в цьому буде присутня емоційна складова". Ульріх вказала на послуги у сфері "здорового способу життя", що означає зростання кількості робочих місць для монтажників басейнів із холодною водою, техніків з обслуговування саун та масажистів. Вона також згадала про зростання попиту на домробітників — людей, які пратимуть ваш одяг, робитимуть покупки, оформлятимуть повернення товарів і стежитимуть за тим, щоб реєстрація вашого автомобіля залишалася чинною. (Ох, як чудово!)

Проте високооплачувані робочі місця майбутнього з’являться лише в тому випадку, якщо ШІ дійсно буде створювати багатство. Якщо ця технологія виявиться занадто дорогою для бізнесу, зарплати середньостатистичних американців не зростуть, і в них не буде грошей на те, щоб найняти психотерапевта, який допоміг би їм впоратися з наслідками "грибного тріпу". А якщо багатство, створене ШІ, так і не дійде до американців із середнім доходом — можливо, через те, що ШІ призведе до скорочення робочих місць для "білих комірців", — то й нових робочих місць він теж не створить. Практично всі, кого я знаю, із задоволенням найняли б домашнього управителя. Але практично ніхто з моїх знайомих поки що не може собі цього дозволити.

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