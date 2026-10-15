Мільйонні борги: ШІ довів майже до банкрутства один із найбільших фотобанків світу

Getty Images опинився на межі краху через стрімке падіння попиту на стокові фото — користувачі віддають перевагу генерації зображень за кілька секунд.

12 жовтня компанія заявила, що подасть заяву про банкрутство та стане приватною компанією після угоди про реструктуризацію, яку постачальник візуального контенту очікує укласти до кінця року, пише Reuters.

На цей крок пішли, коли спроба об'єднатися із Shutterstock за $3,7 млрд провалилася, і тепер компанія шукає $533 млн для реструктуризації боргів.

Компанія планує розпочати прискорений процес за попередньо розробленою главою 11 у найближчі тижні.

Після завершення реструктуризації родина Гетті та Koch Equity Development володітимуть 100% компанії. Інвестори також зобов'язалися надати до 533 мільйонів доларів нового капіталу.

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Крім того, власники незабезпечених облігацій Getty погодилися погасити облігації на суму 270 мільйонів доларів, тоді як забезпечені кредитори погодилися зменшити витрати на відсотки та продовжити терміни погашення боргу згідно з планом реструктуризації.

Компанія додала, що діяльність продовжуватиметься у звичайному режимі, а постачальники отримають повну оплату у звичайному порядку.

Чому Getty Images опиналася на межі банкрутства

У серпні компанія Getty відкликала свої фінансові прогнози, посилаючись на поточний перегляд альтернатив стратегічного фінансування та ініціатив щодо управління балансом, і заявила, що залучила Guggenheim Securities для консультування щодо цих зусиль.

А 30 червня постачальник візуального контенту повідомив про загальний борг у розмірі близько 2,1 мільярда доларів, порівняно з ринковою оцінкою в 20,74 мільйона доларів на момент закриття торгів у п'ятницю.

Акції Getty втратили близько 99% своєї вартості з моменту повернення на публічні ринки у 2022 році через спеціалізовану компанію з придбань, яка оцінила компанію приблизно в 4,8 мільярда доларів після 14 років роботи як приватної фірми.

Нью-Йоркська фондова біржа розпочала процедуру делістингу проти компанії наприкінці вересня.

Але головна іронія в тому, що спочатку нейромережі навчалися саме на фотографіях цих сервісів, а тепер позбавляють їх клієнтів і завойовують ринок.

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