Роботи захоплять світ, а собаки вимруть: "мандрівник у часі" зробив прогноз на майбутнє

Користувач TikTok під ніком Aqua Traveller, стверджує, що він нібито з 2609 року. За його словами, у майбутньому роботи захоплять світ, а собаки вимруть.

Користувач соціальних мереж стверджує, що він також є "мандрівником у часі з 2609 року", пише Daily Star.

Загадковий "мандрівник у часі" ділиться своїми передбаченнями щодо майбутнього в TikTok.

Чоловік з майбутнього заявив, що роботи захоплять світ у 2103 році Фото: Скриншот

У своєму одкровенні він стверджує, що знає дати деяких важливих подій у майбутньому, зокрема точну дату повстання роботів.

У відео він назвав дату повстання.

"Ця велика подія станеться 17 лютого 2103 року — роботи офіційно захоплять світ", — сказав він.

Користувачі TikTok у коментарях висловлювали своє здивування та поділилися думками щодо тривожного пророцтва.

Але інших користувачів особливо здивувало інше передбачення у відео, де стверджувалося, що "собаки вимруть 9 грудня 2046 року".

Видео дня

"Я не вірю, як собаки можуть вимерти", — зізнався один із користувачів.

Нагадаємо, що Джон Тайтор стверджує, що він "мандрівник у часі" з 2036 року, який повернувся у 2000 рік, щоб попередити про ядерну війну та деспотичний режим.

Також чоловік, на ім'я Ено Аларік, який стверджує, що є "мандрівником у час"і з 2671 року, попередив, що штучний інтелект отримає можливості із руйнівними наслідками. За його словами, штучний інтелект незабаром "розвине свідомість і захопить контроль над планетою.