Роботы захватят мир, а собаки вымрут: "путешественник во времени" сделал прогноз на будущее

Пользователь TikTok под ником Aqua Traveller утверждает, что он якобы из 2609 года. По его словам, в будущем роботы захватят мир, а собаки вымрут.

Пользователь социальных сетей утверждает, что он также является "путешественником во времени из 2609 года", пишет Daily Star.

Загадочный "путешественник во времени" делится своими предсказаниями о будущем в TikTok.

Человек из будущего заявил, что роботы захватят мир в 2103 году Фото: Скриншот

В своём откровении он утверждает, что знает даты некоторых важных событий в будущем, в частности точную дату восстания роботов.

В видео он назвал дату восстания.

"Это знаменательное событие произойдет 17 февраля 2103 года — роботы официально захватят мир", — сказал он.

Пользователи TikTok в комментариях выразили своё удивление и поделились мнениями по поводу этого тревожного предсказания.

Видео дня

Но других пользователей особенно удивило другое предсказание в видео, в котором утверждалось, что "собаки вымрут 9 декабря 2046 года".

"Я не верю, что собаки могут вымереть", — признался один из пользователей.

Напомним, что Джон Тайтор утверждает, что он — "путешественник во времени" из 2036 года, вернувшийся в 2000 год, чтобы предупредить о ядерной войне и деспотическом режиме.

Кроме того, человек по имени Эно Аларик, утверждающий, что является "путешественником во времени" из 2671 года, предупредил, что искусственный интеллект обретет способности, которые приведут к разрушительным последствиям. По его словам, искусственный интеллект в скором времени "развит сознание и захватит контроль над планетой".