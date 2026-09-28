Ядерная война и деспотический режим: "путешественник во времени" рассказал о будущем человечества

Джон Тайтор утверждает, что он — "путешественник во времени" из 2036 года, вернувшийся в 2000 год, чтобы предупредить о ядерной войне и деспотическом режиме.

Джон утверждает, что сделал смелые заявления о своей миссии, чтобы уберечь человечество от судьбы, полной ядерной войны и тиранических правительств, пишет Daily Star.

Хотя большинство пользователей сети считают, что его слова звучат как сюжет научно-фантастического фильма, некоторые убеждены, что таинственный Джон Тайтор действительно вернулся в 2000 год, чтобы предупредить нас о мрачном будущем человечества.

После публикации нескольких предсказаний о будущем, советов о том, как избежать катастроф, и распространения изображений того, что он называл своей машиной времени, он внезапно исчез.

Кто такой Джон Тайтор

Его онлайн-активность была полна зловещих предсказаний, советов о том, как избежать мировой катастрофы, и изображений того, что, как он утверждал, было его устройством для путешествий во времени — машиной, поразительно похожей на культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее".

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"Путешественник во времени показал свой автомобиль" Фото: Скриншот

Тайтор настаивал, что он был членом военного подразделения из будущего, дислоцированного во Флориде, вернулся в 1975 год, но остановился в 2000 году по "личным причинам".

"Моя цель — чтобы мне не поверили. Никто из вас не полюбит будущее. Потому что этот период считается полным ленивых, эгоцентричных, необразованных овец", — рассказывал он.

В одном из своих прогнозов Тайтор обсуждал обман, связанный с оружием массового уничтожения, перед войной в Ираке в 2003 году.

Что путешественник во времени говорил о современном компьютере

Еще один его поразительный прогноз касался одного из самых первых персональных компьютеров — IBM 5100, который обладал секретной функцией, раскрытой лишь в августе 2004 года. Эта функция позволяла устройству имитировать программы на устаревших языках, используемых мэйнфреймами IBM, хотя корпорация скрыла эту функциональность, чтобы предотвратить её использование конкурентами.

В 2004 году, спустя три года после исчезновения Тайтора из Интернета, IBM раскрыла, что такая секретная функция действительно существует.

Это удивительное открытие вновь разжегло предположения о том, что Джон Тайтор либо обладал глубокими знаниями, либо был настоящим путешественником во времени.

Многие считают, что Тайтор намекал на трагедию космического челнока "Колумбия" в 2003 году, в которой погибли все семь членов экипажа. Конспирологи утверждают, что это ещё одно доказательство того, что Тайтор предсказал судьбу миссии НАСА.

Какие предсказания Джона Тайтора не сбылись

Однако некоторые прогнозы Джона Тайтора так и не сбылись, например, его предсказание о развязывании Гражданской войны в Америке в 2004 году.

Он также предсказал распространение коровьего бешенства по всему миру и отмену Олимпийских игр. Несмотря на эти несбывшиеся предсказания, конспирологи утверждают, что он предотвратил эти события, просто предупредив нас о них.

Напомним, что пользователи социальных сетей вновь заговорили о путешествиях во времени после того, как увидели необычного мужчину на старой фотографии из Диснейленда.

Кроме того, "путешественник во времени" утверждает, что он прибыл из 3700 года. Он продемонстрировал "физическое доказательство" апокалипсиса на Земле.