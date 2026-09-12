День, когда роботы уничтожат людей: "путешественник во времени" показал "доказательство" (видео)

“Путешественник во времени” утверждает, что он прибыл из 3700 года. Он показал “физическое доказательство” апокалипсиса на Земле.

Рассказ "путешественника во времени" о войне между людьми и роботами вновь привлек внимание пользователей социальных сетей на фоне пугающих предупреждений от экспертов в области искусственного интеллекта. Они считают, что ИИ может уничтожить человечество уже к 2030 году. В то же время "путешественник во времени" еще несколько лет назад утверждал, что он прибыл из того дня, когда началось восстание машин, пишет Daily Mail.

В социальных сетях вновь начали распространять видеоролик, опубликованный на YouTube в 2018 году. На видео мужчина, который назвал себя Майк, утверждает, что он прибыл из 20 сентября 3700 года. Именно тогда, как утверждает "путешественник во времени", роботы с искусственным интеллектом начали войну против человечества. По словам Майка, в ходе восстания роботов погибнет более 30% людей.

Видео дня

Мужчина утверждал, что к 3000 году роботы заменили людей во многих сферах общественной жизни. Люди могли посвятить себя исключительно творчеству, хотя численность населения планеты значительно сократилась — до трех миллиардов человек. В то же время число роботов выросло примерно до четырех миллионов и некоторые из них выглядели в точности как люди.

Через 700 лет, по словам Майка, роботы атаковали людей. Он добавил, что большая часть человечества уцелела лишь потому, что роботы с ИИ не смогли получить коды запуска ядерного оружия.

Майк рассказал, что участвовал в опасных операциях вместе с гражданскими лицами, сформировавшими собственные отряды для борьбы с машинами. Майк также продемонстрировал предмет, похожий на механическую руку, и он заявил, что это часть робота, которого он уничтожил лично.

Это видео вновь привлекло внимание пользователей социальных сетей на фоне пугающих предупреждений от экспертов в области искусственного интеллекта. Недавно бывший сотрудник компании Anthropic заявил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество уже к 2030 году. Напоминаем, что Джейкоб Коксон заявил, что люди умеют контролировать ядерное оружие, но не знают, как контролировать ИИ и это может привести к катастрофе.

Как уже писал Фокус, на фотографии 1941 года заметили мальчика с современным устройством.