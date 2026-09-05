На фотографии 1941 года, сделанной Эдвардом Росскамом в Чикаго, запечатлена группа нарядно одетых детей и подростков, стоящих в очереди у кинотеатра. Однако внимание пользователей соцсетей привлек мальчик, находящийся почти на краю фотографии.

Это заставило некоторых людей задуматься, действительно ли путешествия во времени возможны. В сети убеждены, что на снимке маленький мальчик держит технологическое устройство, очень напоминающее современный планшет, сообщает The Daily Star.

Некоторые пользователи социальных сетей теперь уверены, что у ребёнка в руках Apple iPad. Один из них опубликовал снимок на форуме Reddit timetravelerscaught с подписью: "Зритель с iPad — крайний справа".

Впрочем, далеко не все согласились с теорией о путешественнике во времени. Часть комментаторов предположила, что в руках мальчика может быть вполне обычная для той эпохи вещь — например, книга.

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"Ребенок путешествует во времени": на фотографии 1941 года заметили мальчика с современным устройством Фото: Reddit

Другой пользователь обратил внимание на действовавшие в то время правила поведения в кинотеатрах. Он предположил, что на раннем этапе развития кино сотрудники могли проверять зрителей на наличие ручек и блокнотов, чтобы предотвратить незаконную запись фильмов.

Реакция социальных сетей

Один комментатор поставил под сомнение саму логику теории: "Если бы я мог путешествовать во времени, имел iPad и был темнокожим, то зачем, ради всего святого, мне ехать в южную часть Чикаго в 1941 году, чтобы посмотреть дневной сеанс фильма "The Aldrich Family"?"

Не осталась без внимания и одежда людей на фотографии. Один из пользователей отметил, что все они выглядят чрезвычайно нарядно, предположив, что поход в кино в те времена был настолько знаменательным событием, что люди надевали свою лучшую одежду.

Другой комментатор написал, что отчасти хотел бы вернуть такую традицию — наряжаться по-праздничному даже для обычных дел. При этом он пошутил, что иногда ему сложно решить, стоит ли в тот день принимать душ.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как на концерте Элвиса Пресли обнаружили "путешественницу во времени". Спустя 50 лет после последнего концерта Элвиса в июне 1977 года внимание зрителей привлекла женщина среди толпы в Индианаполисе.

Впоследствии стало известно, что на загадочной фотографии 1937 года заметили необычную деталь. В свою очередь, некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.