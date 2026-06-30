На загадочной фотографии 1937 года заметили необычную деталь: что это

Загадочная фотография женщины 1930-х годов, которая якобы "разговаривает по мобильному телефону", вызвала недоумение у пользователей сети. В то же время некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.

Фотография 1937 года полностью убедила конспирологов в реальности путешествий во времени, ведь в кадре они якобы заметили женщину, одетую в одежду из будущего, которая к тому же разговаривает по современному телефону, пишет Daily Star.

На кадрах видна группа женщин, спускающихся по лестнице. Но одна из женщин выделяется из толпы. Хотя большинство других женщин на видео носят белые платки на голове, одна женщина одета совсем по-другому, в частности в черный платок и платье с короткими рукавами.

На фотографии 1937 года заметили одежду из будущего Фото: Скриншот

Но больше всего зрителей поразила другая деталь. Некоторым пользователям показалось, будто эта женщина держала что-то у уха и говорила — словно отвечала на телефонный звонок.

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Поэтому многие стали утверждать, что это мобильный телефон XXI века, а женщина время от времени останавливается, чтобы послушать человека на другом конце провода.

Сначала опубликованное видео вызвало шквал идей у многих пользователей. Некоторые были убеждены, что эта женщина — путешественница во времени.

"Нет сомнений, что она говорит, спускаясь по лестнице и держа у уха небольшой предмет".

"Нам остаётся только гадать, с кем она разговаривает и на каком именно языке она говорит!"

Напомним, что старинная фотография озадачила пользователей социальных сетей. Пользователь, который её опубликовал, утверждает, что его дедушка, возможно, является путешественником во времени, ведь в руке у него что-то, похожее на iPhone.

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