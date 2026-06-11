На фотографии времен Второй мировой войны заметили странную деталь: что это могло быть (фото)

Старинная фотография озадачила пользователей социальных сетей. Пользователь, который её опубликовал, утверждает, что его дедушка, возможно, путешественник во времени, ведь в руке у него что-то похожее на iPhone.

Фотографию времен Второй мировой войны со своим дедушкой опубликовал пользователь с ником Jimmy The Filmmaker в TikTok. Сама фотография набрала 16 000 лайков, пишет Daily Star.

"Это фотография моего дедушки Джорджа времен Второй мировой войны. Мы с братом смотрели на нее и подумали, не был ли дедушка путешественником во времени. Потому что мы почти уверены, что это iPhone", — говорится в подписи под видео, где есть увеличенное изображение предмета, который мужчина держал в левой руке на фото.

Старинная фотография Фото: Скриншот Старинная фотография времен Второй мировой войны Фото: Скриншот

Реакция пользователей социальной сети

Пост с фотографией вызвал множество комментариев от различных пользователей социальной сети, которые утверждают, что нашли доказательства путешествий во времени.

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Кроме того, немало людей быстро указали на недостатки этой необоснованной теории. Поэтому они предлагали гораздо более правдоподобные объяснения.

В частности, один из пользователей предположил, что это, вероятно, зеркало, которое использовалось для отображения азбуки Морзе или для бритья.

Эта версия кажется особенно правдоподобной, учитывая, что у мужчины на фотографии полотенце перекинуто через плечо, а в руке он держит банку с водой.

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