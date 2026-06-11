На фотографії часів Другої світової війни роздивилися дивну деталь: що це могло бути (фото)

Старовинна фотографія спантеличила користувачів соціальних мереж. Юзер, який її опублікував, стверджує, що його дідусь може бути мандрівником у часі, адже тримає у руці щось схоже на iPhone.

Фотографію часів Другої світової війни із своїм дідусем опублкував користувач із ніком Jimmy The Filmmaker у TikTok. Сама світлина набрала 16 000 лайків, пише Daily Star.

"Це фотографія мого дідуся Джорджа часів Другої світової війни. Ми з братом дивилися на неї і подумали, чи не був дідусь мандрівником у часі. Бо ми майже впевнені, що це iPhone", — йдеться у дописі під відео, де є збільшене зображення предмета, який чоловік він тримав у лівій руці на фото.

Старовинна фотографія Фото: Скріншот Старовинна фотографія часів Другої світової війни Фото: Скріншот

Реакція користувачів соцмережі

Допис з фото зібрав багато думок від різних користувачів соціальної мережі, які стверджують, що знайшли докази подорожей у часі.

Також було чимало людей, які швидко вказали на недоліки необґрунтованої теорії. Тож вони пропонували набагато правдоподібніші пояснення.

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Зокрема один із юзерів припустив, що це, ймовірно, дзеркало, яке використовувалося для відображення азбуки Морзе або для гоління.

Ця версія видається особливо правдоподібною, враховуючи, що чоловік на фотографії має рушник, перекинутий через плече, і тримає банку з водою.

Нагадаємо, що Марі Расін випадково знайшла в магазині старовинне послання, в якому були порушені зворушливі моменти з життя людини на ім'я Генрі Гарріс.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.