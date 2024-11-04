Лист 130-річної давнини, захований у Біблії, возз'єднався з нащадками (фото)

Марі Расін випадково знайшла в магазині старовинне послання, в якому були порушені зворушливі моменти з життя людини на ім'я Генрі Гарріс.

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Сім'я возз'єдналася з листом, написаним 130 років тому одним із їхніх предків. Про це пише Newsweek.

Послання, відправлене колись у Лондоні, через роки опинилося за 4700 кілометрів звідти, у комісійному магазині міста Кемпбелл-Рівер, Канада. Біблія 1880 року з вкладеним листом привернула увагу Марі Расін, коли вона випадково знайшла її в магазині і вирішила придбати як антикваріат.

Після повернення додому Расін виявила послання, датоване 1894 роком, і в ньому були порушені зворушливі моменти з життя людини на ім'я Генрі Гарріс. У листі, адресованому дочці Ірен, він дякував їй за турботу, описував свій стан, що погіршується, і передавав любов своїм онукам, додавши, що "літо скоро стане світлішим".

Щоб дізнатися більше про лист, Расін звернулася до спільноти Reddit. Користувачі допомогли розшифрувати текст і встановити особу автора листа, яким виявився доктор Генрі Гарріс — шановний лікар і член Ліберальної партії, який помер від туберкульозу 1895 року. Один із користувачів знайшов пряму спадкоємицю Гарріса, його правнучку Леслі, з якою Марі Расін і зв'язалася.

У посланні було порушено зворушливі моменти з життя людини на ім'я Генрі Гарріс Фото: newsweek

За словами Леслі, прочитання листа, написаного її прадідусем, викликало в неї глибокі емоції. Вона також дізналася багато нових деталей про нього, наприклад, що його називали "маленьким лікарем" через вроджене захворювання хребта.

Расін вирішила передати Леслі Біблію і лист, відмовляючись приймати оплату за повернення цієї сімейної реліквії. Вклавши особисте послання як подарунок від себе, вона відправила книгу назад до її справжніх власників, додавши, що робить це заради гарної карми.

Марі Расін відправила книгу назад до її справжніх власників Фото: newsweek

Один із користувачів Reddit зміг прогнати лист через програмне забезпечення ШІ, яке підтвердило те, що було написано. Зміст малював яскраву картину боротьби однієї людини:

"Моя люба Ірен, дякую за твій лист і квіти — майже останній подих літа. Мені краще, але я дуже слабкий і трясуся. Звісно, це більш тривале потрясіння, ніж шістнадцять років тому — але я сподіваюся протриматися ще трохи. Я зовсім забув про твій день народження цього року і зробив це тільки в невідповідний момент. Тоді я був дуже хворий.

Передайте дітям, що я завжди рада чути від них, що я рада чути, що Чарлі влаштувався на роботі, і вірю, що в нього все буде гладко й успішно.

(P.S. Я думаю, що це літо було для мене другом — я не був далеко, і справді хворію від середини липня — Можливо, скоро все знову стане набагато світлішим). Я поки що не пишу багато. Це одна з найбільш незручних особливостей моєї хвороби — труднощі з письмом. З любов'ю Тому і всім малюкам".

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