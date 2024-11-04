Письмо 130-летней давности, спрятанное в Библии, воссоединилось с потомками (фото)

Мари Расин случайно нашла в магазине старинное послание, в котором были затронуты трогательные моменты из жизни человека по имени Генри Харрис.

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Семья воссоединилась с письмом, написанным 130 лет назад одним из их предков. Об этом пишет Newsweek.

Послание, отправленное когда-то в Лондоне, спустя годы оказалось в 4700 километрах оттуда, в комиссионном магазине города Кэмпбелл-Ривер, Канада. Библия 1880 года с вложенным письмом привлекла внимание Мари Расин, когда она случайно нашла ее в магазине и решила приобрести в качестве антиквариата.

По возвращении домой Расин обнаружила послание, датированное 1894 годом, и в нем были затронуты трогательные моменты из жизни человека по имени Генри Харрис. В письме, адресованном дочери Ирэн, он благодарил ее за заботу, описывал свое ухудшающееся состояние и передавал любовь своим внукам, добавив, что "лето скоро станет светлее".

Чтобы узнать больше о письме, Расин обратилась к сообществу Reddit. Пользователи помогли расшифровать текст и установить личность автора письма, которым оказался доктор Генри Харрис — уважаемый врач и член Либеральной партии, скончавшийся от туберкулеза в 1895 году. Один из пользователей нашел прямую наследницу Харриса, его правнучку Лесли, с которой Мари Расин и связалась.

В послании были затронуты трогательные моменты из жизни человека по имени Генри Харрис Фото: newsweek

По словам Лесли, прочтение письма, написанного ее прадедушкой, вызвало у нее глубокие эмоции. Она также узнала много новых деталей о нем, например, что его называли "маленьким доктором" из-за врожденного заболевания позвоночника.

Расин решила передать Лесли Библию и письмо, отказываясь принимать оплату за возвращение этой семейной реликвии. Вложив личное послание в качестве подарка от себя, она отправила книгу обратно к ее настоящим владельцам, добавив, что делает это ради хорошей кармы.

Мари Расин отправила книгу обратно к ее настоящим владельцам Фото: newsweek

Один из пользователей Reddit смог прогнать письмо через программное обеспечение ИИ, которое подтвердило то, что было написано. Содержание рисовало яркую картину борьбы одного человека:

"Моя дорогая Ирен, спасибо за твое письмо и цветы — почти последнее дыхание лета. Мне лучше, но я очень слаб и трясусь. Конечно, это более продолжительное потрясение, чем шестнадцать лет назад — но я надеюсь продержаться еще немного. Я совсем забыл о твоем дне рождения в этом году и сделал это только в неподходящий момент. Тогда я был очень болен.

Передайте детям, что я всегда рада слышать от них, что я рада слышать, что Чарли устроился на работе, и верю, что у него все будет гладко и успешно.

(P.S. Я думаю, что это лето было для меня другом — я не был далеко, и действительно болею с середины июля — Возможно, скоро все снова станет намного светлее.) Я пока не пишу много. Это одна из самых неудобных особенностей моей болезни — трудности с письмом. С любовью Тому и всем малышам".

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине. Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.