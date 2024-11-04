Письмо 130-летней давности, спрятанное в Библии, воссоединилось с потомками (фото)
Мари Расин случайно нашла в магазине старинное послание, в котором были затронуты трогательные моменты из жизни человека по имени Генри Харрис.
Семья воссоединилась с письмом, написанным 130 лет назад одним из их предков. Об этом пишет Newsweek.
Послание, отправленное когда-то в Лондоне, спустя годы оказалось в 4700 километрах оттуда, в комиссионном магазине города Кэмпбелл-Ривер, Канада. Библия 1880 года с вложенным письмом привлекла внимание Мари Расин, когда она случайно нашла ее в магазине и решила приобрести в качестве антиквариата.
По возвращении домой Расин обнаружила послание, датированное 1894 годом, и в нем были затронуты трогательные моменты из жизни человека по имени Генри Харрис. В письме, адресованном дочери Ирэн, он благодарил ее за заботу, описывал свое ухудшающееся состояние и передавал любовь своим внукам, добавив, что "лето скоро станет светлее".
Чтобы узнать больше о письме, Расин обратилась к сообществу Reddit. Пользователи помогли расшифровать текст и установить личность автора письма, которым оказался доктор Генри Харрис — уважаемый врач и член Либеральной партии, скончавшийся от туберкулеза в 1895 году. Один из пользователей нашел прямую наследницу Харриса, его правнучку Лесли, с которой Мари Расин и связалась.
По словам Лесли, прочтение письма, написанного ее прадедушкой, вызвало у нее глубокие эмоции. Она также узнала много новых деталей о нем, например, что его называли "маленьким доктором" из-за врожденного заболевания позвоночника.
Расин решила передать Лесли Библию и письмо, отказываясь принимать оплату за возвращение этой семейной реликвии. Вложив личное послание в качестве подарка от себя, она отправила книгу обратно к ее настоящим владельцам, добавив, что делает это ради хорошей кармы.
Один из пользователей Reddit смог прогнать письмо через программное обеспечение ИИ, которое подтвердило то, что было написано. Содержание рисовало яркую картину борьбы одного человека:
"Моя дорогая Ирен, спасибо за твое письмо и цветы — почти последнее дыхание лета. Мне лучше, но я очень слаб и трясусь. Конечно, это более продолжительное потрясение, чем шестнадцать лет назад — но я надеюсь продержаться еще немного. Я совсем забыл о твоем дне рождения в этом году и сделал это только в неподходящий момент. Тогда я был очень болен.
Передайте детям, что я всегда рада слышать от них, что я рада слышать, что Чарли устроился на работе, и верю, что у него все будет гладко и успешно.
(P.S. Я думаю, что это лето было для меня другом — я не был далеко, и действительно болею с середины июля — Возможно, скоро все снова станет намного светлее.) Я пока не пишу много. Это одна из самых неудобных особенностей моей болезни — трудности с письмом. С любовью Тому и всем малышам".
Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.
Также стало известно, что мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине. Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.