На загадковій фотографії з 1937 року помітили незвичну деталь: що це

Загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.

Фото 1937 року, повністю переконало конспірологів у реальності подорожей у часі, адже у кадрі вони нібито помітили жінку вдягнену в одяг із майбутнього, яка також розмовляє по сучасному телефону, пише Daily Star.

На кадрах видно групу жінок, що спускаються сходами. Але одна з жінок виділяється з натовпу. Хоча більшість інших жінок на відео носять білі хустки на голові, одна жінка одягнена в зовсім інший одяг, зокрема в чорну хустку та сукню з короткими рукавами.

На фотографії з 1937 року помітили одяг з майбутнього Фото: Скріншот

Але найбільше глядачів вразила інша деталь. Деяким користувачам здалося нібито ця жінка тримала щось біля вуха та говорила — ніби відповідала на телефонний дзвінок.

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Тож багато, хто почав стверджувати, що це мобільний телефон 21-го століття, а жінка час від часу зупиняється, щоб послухати людину на іншому кінці дроту.

Спочатку опубліковане відео викликало шквал ідей у багатьох користувачів. Дехто був переконаний, що жінка є мандрівницею в часі.

"Немає сумнівів, що вона говорить, спускаючись сходами, тримаючи біля вуха невеликий предмет".

"Нам залишається лише гадати, з ким вона розмовляє і якою саме мовою вона говорить!"

Нагадаємо, що старовинна фотографія спантеличила користувачів соціальних мереж. Юзер, який її опублікував, стверджує, що його дідусь може бути мандрівником у часі, адже тримає у руці щось схоже на iPhone.

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