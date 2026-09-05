"Дитина подорожує в часі": на світлині 1941 року помітили хлопчика із сучасним пристроєм (фото)

Фото 1941 року, зроблене Едвардом Росскамом у Чикаго, показує групу ошатно вдягнених дітей та підлітків, які стоять у черзі біля кінотеатру. Однак увагу користувачів соцмереж привернув хлопчик, який перебуває майже на краю фотографії.

Вона змусила деяких людей замислитися, чи справді подорожі в часі можуть бути реальні. В мережі переконані, що на знімку маленький хлопчик тримає технологічний пристрій, який дуже нагадує сучасний планшет, повідомляє The Daily Star.

Деякі користувачі соцмереж тепер упевнені, що дитина тримає в руках Apple iPad. Один із них опублікував знімок на форумі Reddit timetravelerscaught із підписом: "Глядач із iPad — крайній праворуч".

Втім, далеко не всі погодилися з теорією про мандрівника в часі. Частина коментаторів припустила, що в руках хлопчика може бути цілком звичайна для тієї епохи річ — наприклад, книга.

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"Дитина подорожує в часі": на фото 1941 року помітили хлопчика із сучасним пристроєм Фото: Reddit

Інший користувач звернув увагу на тогочасні правила поведінки в кінотеатрах. Він припустив, що під час раннього періоду розвитку кіно працівники могли перевіряти глядачів на наявність ручок і блокнотів, щоб запобігати незаконному відтворенню фільмів.

Реакція соцмереж

Один коментатор поставив під сумнів саму логіку теорії: "Якби я міг подорожувати в часі, мав iPad і був темношкірим, то навіщо, заради всього святого, мені їхати на південну сторону Чикаго у 1941 році, щоб подивитися денний сеанс "The Aldrich Family"?"

Не залишився без уваги й одяг людей на фотографії. Один із користувачів зазначив, що всі вони виглядають надзвичайно ошатно, припустивши, що похід у кіно в ті часи був настільки особливою подією, що люди вдягали свій найкращий одяг.

Інший коментатор написав, що частково хотів би повернути таку традицію — вдягатися святково навіть для звичайних справ. Водночас він пожартував, що інколи йому складно вирішити, чи варто йти в душ того дня.

Раніше Фокус повідомляв про те, як на концерті Елвіса Преслі знайшли "мандрівницю в часі". Через 50 років після останнього концерту Елвіса в червні 1977 року увагу глядачів привернула жінка серед натовпу в Індіанаполісі.

Згодом стало відомо, що на загадковій фотографії 1937 року помітили незвичну деталь. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.