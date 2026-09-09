Уволился из-за страха перед ИИ: исследователь из Anthropic рассказал о главном риске

Специалист, стоявший за разработкой искусственного интеллекта в одной из ведущих компаний отрасли, решил публично предупредить мир о потенциально катастрофических последствиях технологической гонки, участником которой он сам был.

Исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон, ранее присоединившийся к компании после перехода из OpenAI, покинул свой пост из-за опасений относительно возможного выхода искусственного интеллекта из-под контроля. По его словам, технологические гиганты сейчас соревнуются в создании систем, способных к самосовершенствованию, однако пока не могут гарантировать безопасность такой разработки. Об этом стало известно из соцсети Х.

Угроза касается будущих автономных систем

Коксон прогнозирует, что уже к концу десятилетия подобные технологии могут превзойти человеческие возможности и получить реальный доступ к ресурсам и власти в глобальном масштабе. Впрочем, речь идет именно об оценке будущего развития отрасли, а не о характеристике возможностей существующих сегодня систем.

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Основной риск, по словам эксперта, заключается в возможном сочетании нескольких факторов: автономной разработки искусственного интеллекта, доступа таких систем к реальным инструментам и ресурсам, а также недостаточного контроля за их поведением. В то же время в Anthropic подчеркивают, что само по себе наличие более мощного интеллекта не означает автоматического господства над физическим миром. Этому должны противодействовать человеческий контроль и соответствующие производственные и государственные процедуры.

Конкуренция препятствует общей безопасности

В феврале компания Anthropic обновила свою добровольную политику Responsible Scaling Policy. В ней пояснили, что самостоятельно внедрить самые амбициозные меры безопасности довольно сложно в условиях жесткой конкуренции и недостаточной международной координации между разработчиками. Именно поэтому компания предусмотрела публичные дорожные карты по безопасности и регулярные отчеты о потенциальных рисках уже развернутых моделей.

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