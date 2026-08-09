ИИ разработал 16 новых вирусов, которых не было в природе: они оказались функциональными

Ученые из Стэнфордского университета и Института Arc применили искусственный интеллект (ИИ) для создания новых видов вирусов, что может быть использовано как для разработки противовирусных препаратов и вакцин, так и для создания опасных патогенов.

Исследователи научили ИИ распознавать закономерности структуры ДНК в природе, а затем использовать эти данные для создания рецептов совершенно новых вирусов. В результате 16 сгенерированных ДНК-цепей оказались полностью жизнеспособными, пишет The New York Times.

Ученые опирались на модель искусственного интеллекта под названием Evo, которая в некоторой степени похожа на ChatGPT от OpenAI. Модель ИИ получила для анализа более 9 трлн нуклеотидов, собранных из более чем 128 000 генетических цепей миллионов животных, растений, микроорганизмов и вирусов.

В результате Evo распознала закономерности, распространенные в природе, и использовала их для создания схем новых генов, кодирующих белки, которые могли бы выполнять определенные функции. Поскольку модель ИИ могла обрабатывать только небольшие геномы, ученые решили попробовать создать с её помощью вирусы.

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Следующий этап обучения Evo включал исследование 11 генов Phi X-174 и примерно 15 000 его ближайших родственников. На основе полученных данных искусственный интеллект получил задание сгенерировать собственные версии вирусов.

ИИ сгенерировал 700 000 потенциальных вариантов вирусов. Ученые исследовали только те из них, которые имели наибольшие шансы на успех. В итоге они создали молекулы ДНК из 285 предложенных Evo цепей, обнаружив, что 16 полученных геномов продуцировали жизнеспособные новые вирусы.

Опасны ли вирусы, созданные ИИ?

Вирусы, разработанные моделью Evo, не представляют угрозы для людей, поскольку все они похожи на природный вирус под названием Phi X-174, который может поражать только бактерии. Тем не менее, у многих исследователей вызвало беспокойство то, что в будущем ИИ может способствовать созданию нового вида биологического оружия, смертоносных ядов и т. п.

Доктор Мориц Ганке, научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джонса Хопкинса, подчеркнул, что правительства и научные организации медленно разрабатывают меры предосторожности, которые могли бы предотвратить появление смертоносного вируса, даже несмотря на то, что наука стремительно развивается.

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С другой стороны, с помощью ИИ ученые могут создать вирусы, способные стать полезными инструментами для медицины и биотехнологий. Например, сегодня для лечения людей с генетическими нарушениями врачи уже встраивают гены в вирусы, которые доставляют их в клетки.

"Значительная часть нашей науки основана на использовании вирусов в качестве технологии", — пояснил Оливер Крук, химик-биолог из Оксфордского университета.

Напомним, что новая функция ИИ в Google Earth позволила создавать чрезвычайно реалистичные поддельные спутниковые снимки, что вызвало беспокойство среди экспертов по кибербезопасности и OSINT-исследователей.

Фокус также сообщал, что крупные компании массово закупают бумажные книги, сканируют их, чтобы использовать тексты для обучения искусственного интеллекта, а затем отправляют на утилизацию.