ШІ розробив 16 нових вірусів, яких не існувало в природі: вони виявились функціональними

Вчені зі Стенфордського університету та Інституту Arc застосували штучний інтелект (ШІ) для створення нових видів вірусів, що може бути використано як для створення противірусних препаратів і вакцин, так і для винаходу небезпечних патогенів.

Дослідники навчили ШІ розпізнавати закономірності структури ДНК у природі, а потім використовувати ці дані для написання рецептів для абсолютно нових вірусів. В результаті 16 згенерованих ДНК-ланцюгів виявилися повністю життєздатними, пише The New York Times.

Вчені спиралися на модель штучного інтелекту під назвою Evo, яка дещо схожа на ChatGPT від OpenAI. ШІ-модель отримала для аналізу понад 9 трлн нуклеотидів, зібраних із більш ніж 128 000 генетичних ланцюгів мільйонів тварин, рослин, мікроองค์ і вірусів.

В результаті Evo розпізнала закономірності, поширені в природі, і використала їх для створення схем нових генів, що кодують білки, які могли б виконувати певні функції. Оскільки ШІ-модель могла обробляти лише невеликі геноми, вчені вирішили спробувати створити з її допомогою віруси.

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Наступний етап навчання Evo включав дослідження 11 генів Phi X-174 та приблизно 15 000 його найближчих родичів. На основі отриманих даних штучний інтелект попросили згенерувати власні версії вірусів.

ШІ згенерував 700 000 потенційних версій вірусів. Вчені досліджували лише ті, які мали найбільші шанси на успіх. Зрештою, вони створили молекули ДНК з 285 запропонованих Ево ланцюгів, виявивши, що 16 отриманих геномів продукували життєздатні нові віруси.

Чи небезпечні віруси, створені ШІ

Віруси, які розробила модель Evo, не становлять загрози для людей, оскільки всі вони схожі на природний вірус під назвою Phi X-174, який може вражати лише бактерії. Проте у багатьох дослідження викликало занепокоєння, що в майбутньому ШІ може посприяти створенню нового поклоніння біологічної зброї, смертельних отрут тощо.

Доктор Моріц Ганке, науковий співробітник Центру безпеки охорони здоров'я імені Джонса Гопкінса, наголосив, що уряди та наукові організації повільно розробляють запобіжні заходи, які могли б блокувати створення смертельного вірусу, навіть попри те, що наука стрімко розвивається.

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З іншого боку, за допомогою ШІ вчені можуть отримати віруси, здатні стати корисними інструментами для медицини та біотехнологій. Наприклад, сьогодні для лікування людей з генетичними розладами лікарі вже завантажують гени у віруси, які доставляють їх у клітини.

"Значна частина нашої науки базується на вірусах як технології", — пояснив Олівер Крук, хімік-білок з Оксфордського університету.

Нагадаємо, нова функція ШІ в Google Earth дозволила створювати надзвичайно реалістичні фейкові супутникові знімки, і це викликало занепокоєння серед експертів із кібербезпеки та OSINT-дослідників.

Фокус також повідомляв, що великі компанії масово купують паперові книги, сканують їх для того, щоб використати тексти для навчання штучного інтелекту, після чого відправляють на утилізацію.