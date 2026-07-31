Оцифрувати і ліквідувати: ШІ-компанії масово скуповують паперові книги і знищують їх після сканування

Великі компанії-розробники мовних моделей масово купують паперові книги, сканують їх для того, щоб використати тексти для навчання штучного інтелекту. Під час цього книги знищуються.

Часто великі компанії, як у чому звинувачували компанію Anthropic, використовують електронні книги (зокрема піратські), у чому звинувачували компанію Meta. Anthropic була змушена у червні цього року виплатити 1,5 мільярда доларів компенсації авторам. Тож такі компанії, як і сам розробник Claude, перейшли на масове використання паперових книг, пише медіа Futurism, посилаючись на 404 Media.

Компанії, що займаються штучним інтелектом, використовують посередників для анонімного придбання книг у промислових масштабах. Деякі продавці книг, зокрема магазин ISBNdb, називає свій товар “найкращими даними для навчання ШІ у світі. Компанії, що спеціалізуються на масовому пошуку книг, рекламують свою здатність знаходити сотні тисяч найменувань, обіцяючи при цьому конфіденційність для клієнтів зі штучним інтелектом.

Відео дня

Критики кажуть, що ажіотаж навколо покупок зумовлений тим, що компанії, що займаються штучним інтелектом, змагаються у збереженні знань, написаних людьми, перш ніж вони будуть розбавлені текстом, згенерованим штучним інтелектом. Перевагу надають книгам, написаним до 2022 року, оскільки вважається, що вони "найменш забруднені" згенерованим контентом.

При цьому самі паперові книги, ймовірно, масово знищуються. Відомо, що зокрема Anthropic використовувала гідравлічну машину для відрізання корінців перекуплених книжок.

Один із продавців книг зауважив, що нещодавно його продажі зросли з 20 книжок на тиждень до кількох сотень. Він припускає, що придбали його товар саме ШІ-лабораторії, оскільки вибірка книг виглядає випадковою, і кожна з придбаних має ідентифікаційний номер ISBN. Він заявив, що у продажу має доволі рідкісні книги, які вже не друкують, і тому припускає, що ШІ-компанії можуть скуповувати останні примірники, які знищуються.

Нагадаємо, днями видання The Independent розповідало, як ChatGPT осоромив депутата: політик випадково зачитав відповідь ШІ прямо з трибуни.

Також медіа 24billions.com розповідало, як змусити ChatGPT відповідати правильно.