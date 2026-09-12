День, коли роботи знищать людей: "мандрівник у часі" надав "доказ" (відео)

"Мандрівник у часі" стверджує, що він прибув із 3700 року. Він показав "фізичний доказ" апокаліпсису на Землі.

Розповідь "мандрівника в часі" про війну між людьми та роботами знову привернула увагу користувачів соціальних мереж на тлі тривожних попереджень від експертів у галузі штучного інтелекту. Вони вважають, що ШІ може знищити людство вже до 2030 року. Водночас "мандрівник у часі" ще кілька років тому стверджував, що він прибув із того дня, коли почалося повстання машин, пише Daily Mail.

У соціальних мережах знову почали поширювати відеоролик, опублікований на YouTube у 2018 році. На відео чоловік, який назвав себе Майком, стверджує, що він прибув із 20 вересня 3700 року. Саме тоді, як стверджує "мандрівник у часі", роботи зі штучним інтелектом розпочали війну проти людства. За словами Майка, у ході повстання роботів загине понад 30 % людей.

Видео дня

Чоловік стверджував, що до 3000 року роботи замінили людей у багатьох сферах суспільного життя. Люди могли присвятити себе виключно творчості, хоча чисельність населення планети значно скоротилася — до трьох мільярдів осіб. Водночас кількість роботів зросла приблизно до чотирьох мільйонів, і деякі з них виглядали точно як люди.

Через 700 років, за словами Майка, роботи напали на людей. Він додав, що більша частина людства вціліла лише тому, що роботи зі штучним інтелектом не змогли отримати коди запуску ядерної зброї.

Майк розповів, що брав участь у небезпечних операціях разом із цивільними особами, які сформували власні загони для боротьби з машинами. Майк також продемонстрував предмет, схожий на механічну руку, і заявив, що це частина робота, якого він знищив власноруч.

Це відео знову привернуло увагу користувачів соціальних мереж на тлі тривожних попереджень від експертів у галузі штучного інтелекту. Нещодавно колишній співробітник компанії Anthropic заявив, що штучний інтелект може знищити людство вже до 2030 року. Нагадуємо, що Джейкоб Коксон заявив, що люди вміють контролювати ядерну зброю, але не знають, як контролювати ШІ, і це може призвести до катастрофи.

Як уже писав "Фокус", на фотографії 1941 року помітили хлопчика з сучасним пристроєм.