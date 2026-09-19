"Путешественник во времени": на снимке 1960-х годов нашли странно одетого человека (фото)

Пользователи социальных сетей снова заговорили о путешествиях во времени после того, как увидели необычного мужчину на старой фотографии из Диснейленда.

60-летняя фотография, сделанная в калифорнийском Диснейленде, вызвала бурные обсуждения среди пользователей TikTok. Некоторые из них утверждают, что на фотографии есть доказательство того, что путешествия во времени возможны, пишет Daily Mail.

Американка Джози Уивер опубликовала в социальной сети TikTok видеоролик с коллажем фотографий, сделанных ее дедушкой в 1968 году в калифорнийском Диснейленде. Этот видеоролик собрал почти 3 миллиона просмотров и более 1000 комментариев. Дело в том, что Уивер в описании видеоролика написала, что нашли интересную деталь, и даже не одну, на одной из фотографий. Она сообщила, что на снимке на переднем плане виден мужчина, который выглядит не так, как все остальные люди вокруг.

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Уивер написала, что он похож на путешественника во времени, ведь его одежда, сумка и прическа не соответствуют моде той эпохи среди американцев.

Мужчина, одетый в темно-синюю футболку с круглым вырезом и с современной прической, резко выделяется на фоне остальных посетителей Диснейленда, одетых в более строгую одежду, характерную для той эпохи. Также Уивер отметила, что очень необычно выглядит его сумка через плечо и более современные солнцезащитные очки.

Уивер сообщила, что на снимке на переднем плане виден мужчина, который выглядит не так, как все остальные люди вокруг Фото: Скриншот

Некоторые пользователи социальной сети поддержали Уивер и заявил и о том, что это может быть мужчина, который прибыл из XXI века. Пользователи, например, обратили внимание на то, что футболка мужчины была выпущена поверх брюк, а не заправлена ​​в них, что было нехарактерно для моды того времени. Также на фотографии видно, что окружающие мужчины одеты в более широкие рубашки с воротниками и брюки, что было типичным для американцев, посещавших общественные места, 60 лет назад.

Но скептики в комментариях написали, что на фотографии нет никаких доказательств того, что это путешественник во времени. Эти пользователи отмечают, что такой стиль одежды и такие очки, и даже такие прически были и в 1960-х годах. Что касается сумки, то она похожа на ту, в которой тогда носили фотоаппараты.

Как бы то ни было, есть люди, которые верят в то, что можно переместиться в прошлое с помощью машины времени. Законы физики показывают, что это невозможно. Теоретически, переместится можно в будущее (это допускает общая теория относительности Эйнштейна), но для этого нужны экстремальные условия.

Напоминаем, что "путешественник во времени" утверждает, что он прибыл из 3700 года. Он показал "физическое доказательство" апокалипсиса на Земле.

Также Фокус писал о том, что на фотографии 1940-х годов заметили ребенка, который "путешествует во времени".