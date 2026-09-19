"Мандрівник у часі": на знімку 1960-х років виявили дивно одягненого чоловіка (фото)

Користувачі соціальних мереж знову заговорили про подорожі в часі після того, як побачили незвичайного чоловіка на старій фотографії з Діснейленду.

60-річна фотографія, зроблена в каліфорнійському Діснейленді, викликала бурхливі дискусії серед користувачів TikTok. Дехто з них стверджує, що на знімку є доказ того, що подорожі в часі можливі, пише Daily Mail.

Американка Джозі Уівер опублікувала в соціальній мережі TikTok відеоролик із колажем фотографій, зроблених її дідусем у 1968 році в каліфорнійському Діснейленді. Цей відеоролик набрав майже 3 мільйони переглядів і понад 1000 коментарів. Справа в тому, що Уівер у описі відеоролика написала, що знайшли цікаву деталь, і навіть не одну, на одній із фотографій. Вона повідомила, що на знімку на передньому плані видно чоловіка, який виглядає не так, як усі інші люди навколо.

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Уівер написала, що він схожий на мандрівника в часі, адже його одяг, сумка та зачіска не відповідають моді тієї епохи серед американців.

Чоловік, одягнений у темно-синю футболку з круглим вирізом та з сучасною зачіскою, різко виділяється на тлі інших відвідувачів Діснейленду, одягнених у більш строгий одяг, характерний для тієї епохи. Також Уівер зазначила, що дуже незвично виглядають його сумка через плече та більш сучасні сонцезахисні окуляри.

Уівер повідомила, що на знімку на передньому плані видно чоловіка, який виглядає не так, як усі інші люди навколо Фото: Скриншот

Деякі користувачі соціальної мережі підтримали Уівера та висловили думку, що це може бути чоловік, який прибув із XXI століття. Користувачі, наприклад, звернули увагу на те, що футболка чоловіка була випущена поверх брюк, а не заправлена в них, що було нехарактерно для моди того часу. Також на фотографії видно, що чоловіки навколо одягнені в ширші сорочки з комірами та штани, що було типовим для американців, які відвідували громадські місця 60 років тому.

Однак скептики у коментарях зазначили, що на фотографії немає жодних доказів того, що це мандрівник у часі. Ці користувачі зазначають, що такий стиль одягу, такі окуляри й навіть такі зачіски були й у 1960-х роках. Що стосується сумки, то вона схожа на ту, в якій тоді носили фотоапарати.

Як би там не було, є люди, які вірять у те, що можна перенестися в минуле за допомогою машини часу. Закони фізики свідчать, що це неможливо. Теоретично перенестися можна в майбутнє (це допускає загальна теорія відносності Ейнштейна), але для цього потрібні екстремальні умови.

Нагадуємо, що "мандрівник у часі" стверджує, що він прибув із 3700 року. Він продемонстрував "фізичний доказ" апокаліпсису на Землі.

Також "Фокус" писав про те, що на фотографії 1940-х років помітили дитину, яка "подорожує в часі".