Ядерна війна та деспотичний режим: "мандрівник у часі" розповів про майбутнє людства

Джон Тайтор стверджує, що він "мандрівник у часі" з 2036 року, який повернувся у 2000 рік, щоб попередити про ядерну війну та деспотичний режим.

Джон каже, що зробив сміливі заяви про свою місію, аби відвернути людство від долі, сповненої ядерної війни та тиранічних урядів, пише Daily Star.

Хоча більшість користувачів мережі вважають, що його слова звучать як сюжет науково-фантастичного фільму, але дехто переконаний, що таємничий Джон Тайтор справді повернувся у 2000 рік, щоб попередити нас про похмуре майбутнє людства.

Після публікації кількох передбачень про майбутнє, порад щодо того, як уникнути катастроф, та поширення зображень того, що він називав своєю машиною часу, він раптово зник.

Хто такий Джон Тайтор

Його онлайн-активність була сповнена зловісних прогнозів, порад щодо уникнення світової катастрофи та зображень того, що, як він стверджував, було його пристроєм для подорожей у часі — машиною, разюче схожою на культовий DeLorean з фільму "Назад у майбутнє".

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"Мандрівник у часі показав своє авто Фото: Скриншот

Тайтор наполягав, що він був частиною військового підрозділу з майбутнього, дислокованого у Флориді, повернувся у 1975 рік, але зробив зупинку у 2000 році з "особистих причин".

"Моя мета — щоб мені не повірили. Ніхто з вас не полюбить майбутнє. Бо цей період вважається повним лінивих, егоцентричних, неосвічених овець", — розповідав він.

В одному з прогнозів Тайтор обговорював обман щодо зброї масового знищення перед війною в Іраку в 2003 році.

Що мандрівник у часі говорив про сучасний комп'ютер

Ще один надзвичайний його прогноз стосувався одного з найперших персональних комп'ютерів, IBM 5100, який мав секретну функцію, розкриту лише у серпні 2004 року. Ця функція дозволила пристрою імітувати програми на застарілих мовах, що використовуються мейнфреймами IBM, хоча корпорація приховала цю функціональність, щоб запобігти її використанню конкурентами.

У 2004 році, через три роки після зникнення Тайтора з інтернету, IBM розкрила, що така секретна функція справді існує.

Це дивовижне відкриття знову розпалило припущення, що Джон Тайтор або володів глибокими знаннями, або був справжнім мандрівником у часі.

Багато хто вважає, що Тайтор натякав на трагедію космічного човника "Колумбія" у 2003 році, в якій загинули всі семеро членів екіпажу. Конспірологи стверджують, що це є ще одним доказом того, що Тайтор передбачив долю місії NASA.

Які передбачення Джона Тайтора не справдилися

Але деякі прогнози Джона Тайтора так і не справдилися, як-от його передбачення про спалах Громадянської війни в Америці у 2004 році.

Він також передбачив поширення коров'ячого сказу по всьому світу та скасування Олімпійських ігор. Попри ці нездійснені пророцтва, конспірологи стверджують, що він запобіг цим подіям, просто попередивши нас про них.

Нагадаємо, що користувачі соціальних мереж знову заговорили про подорожі в часі після того, як побачили незвичайного чоловіка на старій фотографії з Діснейленду.

Також "мандрівник у часі" стверджує, що він прибув із 3700 року. Він продемонстрував "фізичний доказ" апокаліпсису на Землі.