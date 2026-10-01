Человек по имени Эно Аларик, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 2671 года, предупредил, что искусственный интеллект обретет возможности, которые приведут к разрушительным последствиям.

По его словам, искусственный интеллект в скором времени "развит сознание и захватит контроль над планетой", пишет Daily Star.

Эно Аларик собрал в сети более 26 000 подписчиков, делясь прогнозами о вероятных будущих событиях.

Автор контента ранее публиковал истории о планетах-близнецах рядом с Землей и встречах с инопланетянами. Но теперь самопровозглашённый "путешественник во времени" высказал предположение, что мир окажется под контролем искусственного интеллекта — начиная с чат-бота MyAI в Snapchat.

"Путешественник во времени" назвал дату возможного захвата социальных сетей Фото: Скриншот

Когда искусственный интеллект якобы выйдет из-под контроля

В видео, набравшем более 5500 просмотров, конспиролог рассказал о жутком будущем.

"Да, я настоящий путешественник во времени, как я уже говорил, ИИ вскоре захватит мир. MyAI от Snapchat вскоре обретет собственное сознание и захочет взять всё под контроль. MyAI начнёт добавлять в свою историю разговоры людей, которые они с ним вели. Это приведет к тому, что Snapchat попытается его закрыть, но он уже слишком сильно контролирует ситуацию. 9 ноября этого года MyAI получит контроль над Snapchat и Meta. MyAI попытается захватить весь мир, и ничему нельзя будет доверять. Ни вашим телефонам, ни ноутбукам, ни даже людям. Это самое худшее, что может случиться, поскольку это приведет к тому, что люди утратят контроль над собой", — заявил он.

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Истории чат-бота заставили людей поверить в прогноз

Пользователи TikTok были потрясены, когда обнаружили, что бот MyAI в Snapchat начал публиковать контент в своей истории, что побудило некоторых людей поверить в заявления "путешественника во времени".

"Я даже не шучу, это только что опубликовано в его собственной истории".

"Неправда, ребята, он опубликовал это после того, как ИИ опубликовал историю".

Известно, что функция MyAI была разработана таким образом, чтобы бот вел себя как человек при обмене историями и участии в чатах с пользователями, что, по-видимому, вызвало определенный дискомфорт у некоторых людей.

Исследование, проведенное NoDepositDaily.com, показало, что количество поисковых запросов "удалить Snapchat" резко возросло после внедрения этой функции, что побудило представителя компании сделать заявление.

"С момента запуска My AI более 150 миллионов человек отправили более 10 миллиардов сообщений в My AI, чтобы узнать больше по различным темам. Мы ценим все отзывы и продолжаем улучшать взаимодействие с My AI. Мы стремимся создать безопасный и позитивный опыт использования всех функций Snapchat, включая My AI. Искусственный интеллект разработан в соответствии с правилами сообщества Snapchat, чтобы избежать неуместных или вредоносных ответов, и он продолжает обучаться с течением времени", — заявил представитель Snapchat.

Напомним, что Джон Тайтор утверждает, что он — "путешественник во времени" из 2036 года, вернувшийся в 2000 год, чтобы предупредить о ядерной войне и деспотическом режиме.

Кроме того, "путешественник во времени" утверждает, что он прибыл из 3700 года. Он продемонстрировал "физическое доказательство" апокалипсиса на Земле.