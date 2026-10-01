Чоловік, на ім'я Ено Аларік, який стверджує, що є "мандрівником у час"і з 2671 року, попередив, що штучний інтелект отримає можливості із руйнівними наслідками.

За його словами, штучний інтелект незабаром "розвине свідомість і захопить контроль над планетою", пише Daily Star.

Ено Аларік зібрав у мережі понад 26 000 підписників, ділячись прогнозами щодо ймовірних майбутніх подій.

Творець контенту раніше публікував історії про планет-близнюків поруч із Землею, зустрічей з інопланетянами. Але тепер самопроголошений "мандрівник у часі" припустив, що світ потрапить під контроль штучного інтелекту — починаючи з чат-бота MyAI у Snapchat.

Мандрівник у часі назвав дату можливого захоплення соцмереж Фото: Скриншот

Коли штучний інтелект нібито вийде з-під контролю

У відео, яке зібрало понад 5500 переглядів, конспіролог розповів про моторошне майбутнє.

"Так, я справжній мандрівник у часі, як я вже казав, ШІ незабаром захопить світ. MyAI від Snapchat незабаром отримає власну свідомість і захоче взяти все під контроль. MyAI почне додавати до своєї історії розмови людей, які вони з ним вели. Це призводить до того, що Snapchat намагається його закрити, але він вже занадто сильно контролює ситуацію. 9 листопада цього року MyAI отримає контроль над Snapchat та Meta. MyAI спробує захопити весь світ, і нічому не можна буде довіряти. Ні вашим телефонам, ні ноутбукам, ні навіть людям. Це найгірше, що може статися, оскільки це призведе до того, що люди не матимуть контролю над собою", — заявив він.

Видео дня

Історії чат-бота змусили людей повірити в прогноз

Користувачі TikTok були приголомшені, коли виявили, що бот MyAI у Snapchat почав публікувати контент у власній історії, що підштовхнуло деяких людей повірити у заяви "мандрівника у часі".

"Я навіть не жартую, це щойно опубліковано у власній історії".

"Неправда, хлопці, він опублікував це після того, як ШІ опублікував історію".

Відомо, що функція MyAI була розроблена таким чином, щоб бот поводився як людина під час обміну історіями та участі в чатах з користувачами, що, схоже, викликало певний дискомфорт у деяких людей.

Дослідження, проведене NoDepositDaily.com, показало, що кількість пошукових запитів "видалити Snapchat" різко зросла після впровадження цієї функції, що спонукало представника компанії зробити заяву.

"З моменту запуску My AI понад 150 мільйонів людей надіслали понад 10 мільярдів повідомлень до My AI, щоб дізнатися більше на різні теми. Ми цінуємо всі відгуки та продовжуємо покращувати взаємодію з My AI. Ми прагнемо створити безпечний та позитивний досвід використання всіх функцій Snapchat, включаючи My AI. Штучний інтелект розроблено відповідно до правил спільноти Snapchat, щоб уникнути неналежних або шкідливих відповідей, і він продовжує навчатися з часом", — заявив представник Snapchat.

Нагадаємо, що Джон Тайтор стверджує, що він "мандрівник у часі" з 2036 року, який повернувся у 2000 рік, щоб попередити про ядерну війну та деспотичний режим.

Також "мандрівник у часі" стверджує, що він прибув із 3700 року. Він продемонстрував "фізичний доказ" апокаліпсису на Землі.