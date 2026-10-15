Getty Images оказался на грани краха из-за стремительного падения спроса на стоковые фотографии — пользователи предпочитают генерировать изображения за несколько секунд.

12 октября компания заявила, что подаст заявление о банкротстве и станет частной компанией после заключения соглашения о реструктуризации, которое поставщик визуального контента рассчитывает заключить до конца года, пишет Reuters.

На этот шаг решились после того, как попытка объединиться с Shutterstock за 3,7 млрд долларов провалилась, и теперь компания ищет 533 млн долларов для реструктуризации долгов.

Компания планирует в ближайшие недели приступить к ускоренной процедуре в соответствии с предварительно разработанной главой 11.

По завершении реструктуризации семья Гетти и Koch Equity Development будут владеть 100 % компании. Инвесторы также обязались предоставить до 533 миллионов долларов нового капитала.

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Кроме того, держатели необеспеченных облигаций Getty согласились погасить облигации на сумму 270 миллионов долларов, в то время как обеспеченные кредиторы согласились сократить расходы на выплату процентов и продлить сроки погашения долга в соответствии с планом реструктуризации.

Компания добавила, что деятельность будет продолжаться в обычном режиме, а поставщики получат полную оплату в обычном порядке.

Почему Getty Images оказалась на грани банкротства

В августе компания Getty отозвала свои финансовые прогнозы, сославшись на текущий пересмотр альтернативных вариантов стратегического финансирования и инициатив по управлению балансом, и заявила, что привлекла Guggenheim Securities для консультирования по этим вопросам.

А 30 июня поставщик визуального контента сообщил об общей задолженности в размере около 2,1 миллиарда долларов по сравнению с рыночной оценкой в 20,74 миллиона долларов на момент закрытия торгов в пятницу.

Акции Getty потеряли около 99 % своей стоимости с момента возвращения на публичные рынки в 2022 году благодаря специализированной компании по сделкам поглощения, которая оценила компанию примерно в 4,8 миллиарда долларов после 14 лет работы в качестве частной фирмы.

Нью-Йоркская фондовая биржа инициировала процедуру делистинга в отношении компании в конце сентября.

Но главная ирония заключается в том, что сначала нейросети обучались именно на фотографиях этих сервисов, а теперь отбирают у них клиентов и завоевывают рынок.

Напомним, что человек по имени Эно Аларик, утверждающий, что является "путешественником во времени" из 2671 года, предупредил, что искусственный интеллект обретет способности, которые приведут к разрушительным последствиям. По его словам, искусственный интеллект в скором времени "развит сознание и захватит контроль над планетой".

Кроме того, пользователь TikTok под ником Aqua Traveller утверждает, что он якобы из 2609 года. По его словам, в будущем роботы захватят мир, а собаки вымрут.