Эпидемия похудения: как новый препарат убивает ресторанный бизнес

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Сначала Ковид пытался убить рестораны, теперь за дело взялся Оземпик.

Недавнее широкое увлечение препаратами для похудения в США не только отменило бодипозитив, но и готовится нанести серьезный урон ресторанам и фастфуду. Исследование показывает, что те, кто принимает Ozempic и Wegovy, стали чаще питаться дома, скрупулезнее выбирая продукты.

GLP-1 препараты, изначально созданные для лечения диабета, стали хитом среди желающих похудеть. Ozempic, Wegovy и аналоги работают, имитируя гормон, регулирующий аппетит. Поэтому принимающие их дольше чувствуют сытость — едят меньше, реже перекусывают и, судя по всему, реже посещают рестораны. Для отрасли это тревожный звоночек.

Это не вопрос экономии — меняется само поведение: снижается тяга к высококалорийной пище, которая часто составляет основу меню многих заведений. Поэтому ресторанам придется быстро адаптироваться. Они не смогут переориентироваться на других клиентов, таковых попросту нет. Но вот изменить меню с акцентом на здоровье и всякие там хелси- и френдли — вполне возможно.

Тот самый Оземпик Фото: Getty

Дело не только в самой еде, меняется сама философия или причина, если хотите, посещения ресторана. Если люди реже ходят "поесть", нужно предлагать уникальный опыт — атмосферу, ивенты, интерактив.

Пока в плюсе остаются супермаркеты и сервисы доставки еды. А вот производители продуктов питания вынуждены прорабатывать для себя новую нишу. Даже Nestle объявила, что разработает "сопутствующие продукты" для пользователей GLP-1.

Пока в битве фармацевтика против ресторанов — 1:0. Последним еще можно переломить игру, надо "просто" добиться запрета Instagram.

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