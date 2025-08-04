Кофеин повышает устойчивость кишечной палочки к антибиотикам: стоит ли переживать любителям кофе

Исследование показало, что кофеин может повышать устойчивость кишечной палочки к антибиотикам. Но пока неизвестно, применимо ли это открытие к реальным инфекциям у людей.

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Ученые во время лабораторного эксперимента обнаружили, что кофеин может помогать бактериям не допускать проникновения антибиотиков в свои клетки, что потенциально может снизить эффект антибиотиков. Но эксперты считают, что пока неясно, как этот эффект может проявляться у людей, поэтому любителям кофе пока не стоит переживать. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology, пишет Live Science.

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Кофеин и кишечная палочка

Ученым известно, что бактерии могут защищать себя, удаляя опасные для них вещества через специальные транспортные белки в их клетках. Это помогает бактериям противостоять воздействию лекарств, которые в противном случае привели бы к их гибели. Но до сих пор было неясно, как бактерии изменяют активность генов, кодирующих эти транспортные белки, в ответ на встреченные молекулы.

Чтобы выяснить это ученые изучили реакцию кишечной палочки (E. coli) на 94 различных химических соединения, включая антибиотики и аспирин, а также на вещества, которые вырабатываются в кишечнике, такие как вторичные желчные кислоты. Также ученые изучили молекулы, которые содержаться в продуктах питания, такие как ванилин и кофеин.

Исследование показало, что многие различные химические вещества могут вызывать изменения в генах, связанных с транспортными белками бактерий, а значит могут потенциально влиять на их реакцию на антибиотики.

Ученые обнаружили, что кофеин снижает выработку транспортного белка OmpF, который способствует проникновению антибиотиков, таких как ципрофлоксацин и амоксициллин, в клетки бактерий. Теоретически, при уменьшении количества этих белков антибиотики не могут легко достичь своих целей внутри клеток, что снижает их эффективность.

Также ученые выяснили, что треть генетических изменений, вызванных химическими веществами, была связана с белком Rob, который включает или выключает гены, связываясь с определенными последовательностями ДНК. Исследование показало, что показывают, что Rob играет более важную роль в адаптации E. coli к окружающей среде, чем считалось ранее.

Любители кофе могут пока не паниковать

Но пока неясно, как именно кофеин изменяет активность генов в E. coli или взаимодействует с Rob на молекулярном уровне. Кроме того, ученые пока не знают, проявляются ли эффекты, наблюдаемые в лабораторных экспериментах, аналогичным образом при реальных инфекциях у людей.

Лабораторный эксперимент предполагает, что влияние кофеина на бактерии может иметь важные последствия для здоровья человека, но необходимо будет подтвердить это в будущих исследованиях.

Эйприл Хейс из Эксетерского университета, которая не принимала участие в исследовании, говорит, что пока беспокоится любителям кофе не стоит. Пока точно неизвестно, снижает ли кофеин способность организма бороться с инфекциями. Также она считает, что крайне маловероятно, что употребление кофеина приведет к трудноизлечимой инфекции у человека.

Эндрю Эдвардс из Имперского колледжа Лондона, который также не принимал участие в исследовании, говорит, что эта научная работа пока не показывает явных доказательств того, что употребление кофе повлияет на реакцию человека на антибиотики.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование показало, что организм человека начинает быстрее стареть в возрасте 50 лет.

Что касается кишечной палочки, то штамм этой бактерии и некоторых других недавно отправили на Международную космическую станцию. Результаты изучения бактерий в условиях космоса помогут улучшить здоровье людей, считают ученые, как уже писал Фокус.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.