Наше тело начинает стареть быстрее после 50 лет, но не все его части одновременно

Исследование показывает, что некоторые органы в организме человека стареют быстрее, чем другие. Научная работа закладывает основу для понимания процесса старения у людей через призму белков.

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Ученые выяснили, что старение организма человека происходит неравномерно на протяжении всей жизни и ускоряется в определенные периоды. Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell, выяснили, что уровень 48 белков, связанных с появлением болезней, увеличивается в организме примерно в возрасте 50 лет. Результаты исследования подтверждают выводы других ученых, которые определили, что старение человека ускоряется примерно в возрасте 44 года и 60 лет, пишет Popular Mechanics.

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Люди начинают стареть сразу же после рождения, но, как показывает исследование, не все органы стареют одинаково. Ученые выяснили, что ускоренное старение тела человека начинается примерно в возрасте 50 лет.

Исследование показало, что некоторые ткани, например, кровеносные сосуды, стареют быстрее других, и ученые также идентифицировали белки, ответственные за ускоренный процесс старения.

Ученые говорят, что на основании изменения белков, связанных со старением, они смогли описать процесс старения организма человека на уровне органов. Исследование показало, что кровеносные сосуды, при достижении человеком 50 лет, начинают стареть быстрее, чем другие органы.

В ходе исследования ученые собрали образцы тканей основных органов у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, которые умерли от несчастного случая, вызванного черепно-мозговой травмой. Анализ тканей показал, что разные органы старели с разной скоростью. Например, надпочечники, производители гормонов, начинали стареть уже в возрасте 30 лет. Также ученые обнаружили увеличение уровня 48 белков, связанных с появлением болезней, по мере того как образцы тканей демонстрировали тенденцию к старению.

Ученые также обнаружили сильные изменения уровня белков в возрасте 45 и 55 лет. Одно из самых значительных изменений произошло в аорте, и ученые предполагают, что кровеносные сосуды переносят ускоряющие старение молекулы по всему организму.

Это уже не первое исследование, которое предполагает нелинейное старение организма человека. Авторы исследования, опубликованного в прошлом году в журнале Nature, обнаружили, что у людей наступает период ускоренного старения в возрасте 44 года и в 60 лет. Ученые предполагают, что гормональный и метаболический контроль играет важную роль в этом процессе. По сути, как говорят исследователи, в теле человека, как и в автомобиле, некоторые "детали" изнашиваются быстрее, чем другие.

Результаты исследования закладывают основу для понимания процесса старения у людей через призму белков. Дальнейшие исследования могут показать, как организм человека в целом стареет на протяжении всей жизни.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что сердечно-сосудистая система человека может справиться с экстремальными условиями космоса.

Также Фокус писал о том, что мужчина почистил зубы и попал на 6 дней в больницу. Обычная чистка зубов повысила риск развития опасной инфекции.

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