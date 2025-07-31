Наше тіло починає старіти швидше після 50 років, але не всі його частини одночасно

Дослідження показує, що деякі органи в організмі людини старіють швидше, ніж інші. Наукова робота закладає основу для розуміння процесу старіння у людей через призму білків.

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Учені з'ясували, що старіння організму людини відбувається нерівномірно впродовж усього життя і прискорюється в певні періоди. Автори дослідження, опублікованого в журналі Cell, з'ясували, що рівень 48 білків, пов'язаних із появою хвороб, збільшується в організмі приблизно у віці 50 років. Результати дослідження підтверджують висновки інших учених, які визначили, що старіння людини прискорюється приблизно у віці 44 роки та 60 років, пише Popular Mechanics.

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Люди починають старіти одразу ж після народження, але, як показує дослідження, не всі органи старіють однаково. Учені з'ясували, що прискорене старіння тіла людини починається приблизно у віці 50 років.

Дослідження показало, що деякі тканини, наприклад, кровоносні судини, старіють швидше за інші, і вчені також ідентифікували білки, відповідальні за прискорений процес старіння.

Вчені кажуть, що на підставі зміни білків, пов'язаних зі старінням, вони змогли описати процес старіння організму людини на рівні органів. Дослідження показало, що кровоносні судини, при досягненні людиною 50 років, починають старіти швидше, ніж інші органи.

Під час дослідження вчені зібрали зразки тканин основних органів у 76 осіб віком від 14 до 68 років, які померли від нещасного випадку, спричиненого черепно-мозковою травмою. Аналіз тканин показав, що різні органи старіли з різною швидкістю. Наприклад, наднирники, виробники гормонів, починали старіти вже у віці 30 років. Також учені виявили збільшення рівня 48 білків, пов'язаних із появою хвороб, у міру того як зразки тканин демонстрували тенденцію до старіння.

Вчені також виявили сильні зміни рівня білків у віці 45 і 55 років. Одна з найзначніших змін відбулася в аорті, і вчені припускають, що кровоносні судини переносять молекули, які прискорюють старіння, по всьому організму.

Це вже не перше дослідження, яке передбачає нелінійне старіння організму людини. Автори дослідження, опублікованого торік у журналі Nature, виявили, що у людей настає період прискореного старіння у віці 44 роки і в 60 років. Вчені припускають, що гормональний і метаболічний контроль відіграє важливу роль у цьому процесі. По суті, як кажуть дослідники, в тілі людини, як і в автомобілі, деякі "деталі" зношуються швидше, ніж інші.

Результати дослідження закладають основу для розуміння процесу старіння у людей через призму білків. Подальші дослідження можуть показати, як організм людини загалом старіє протягом усього життя.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що серцево-судинна система людини може впоратися з екстремальними умовами космосу.

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