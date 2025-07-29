Чоловік почистив зуби і потрапив на 6 днів у лікарню: незвичайний випадок описали в медичному журналі

Медики з Японії, у своєму нещодавньому звіті, описали випадок із 50-річним чоловіком, який потрапив до лікарні після невдалого чищення зубів.

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Лікарі з Токійського університету описали цей випадок у своїй статті для медичного журналу BMJ Case Reports. Вони розповіли, що чоловік знепритомнів під час чищення зубів, і його зубна щітка подряпала задню стінку горла. Здавалося б, зовсім невелика подряпина призвела до скупчення повітря, що підвищило ризик розвитку серйозної інфекції, пише Gizmodo.

Чоловікові довелося провести тиждень у лікарні, що допомогло уникнути катастрофічних ускладнень.

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Спершу чоловік звернувся по медичну допомогу, скаржачись на невеликий біль у горлі. Тоді він розповів, що напередодні знепритомнів під час чищення зубів. Первинний огляд показав невелику 3-міліметрову подряпину на м'якому піднебінні пацієнта, яка навіть не кровоточила. Але подальша комп'ютерна томографія показала, що в чоловіка розвинулася небезпечна хвороба — ретрофарингеальна емфізема.

Це означає потрапляння повітря в ділянку позаду горла. Найчастіше такий стан спричинений бронхіальною астмою, хоча іноді, навіть не сильний кашель також може призвести до захворювання. Такий стан небезпечний тим, що може сприяти розмноженню деяких бактерій у ділянці грудної клітки, а це призводить до небезпечних інфекцій, таких як медіастиніт.

У такому стані також можуть утворюватися тромби в сонній артерії, що зі свого боку може призвести до інсульту.

Медики ухвалили рішення госпіталізувати чоловіка, який пройшов курс антибіотиків, щоб запобігти поширенню небезпечних бактерій. Через шість днів пацієнта благополучно виписали без будь-яких ускладнень.

Такі випадки трапляються досить рідко, але експерти попереджають, що люди можуть травмуватися зубною щіткою навіть без непритомності. Тому автори дослідження вважають, що аналіз подібних медичних випадків дає змогу правильно оцінити потенційні загрози для здоров'я пацієнтів.

Науковці додають, що пацієнти з ретрофарингеальною емфіземою мають бути госпіталізовані щонайменше на 2-3 дні та пройти курс антибіотиків.

Автори статі зазначають, що з урахуванням усіх обставин непритомність чоловіка могла закінчитися куди гірше.

Приміром, кілька років тому інша група лікарів з Японії описала випадок із чоловіком, який упав під час чищення зубів. Тоді в чоловіка в горлі застрягла ціла зубна щітка. На щастя, вона не зачепила важливих частин тіла або артерій і була успішно видалена хірургічним шляхом.

Нагадаємо, дослідники розповіли, коли насправді варто чистити зуби. Гігієна порожнини рота — запорука здоров'я, проте важливо не просто чистити зуби, необхідно робити це правильно, а також знати, в який час.