Мужчина почистил зубы и попал на 6 дней в больницу: необычный случай описали в медицинском журнале

Медики из Японии, в своем недавнем отчете, описали случай с 50-летним мужчиной, который попал в больницу после неудачной чистки зубов.

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Врачи из Токийского университета описали этот случай в своей статье для медицинского журнала BMJ Case Reports. Они рассказали, что мужчина потерял сознание во время чистки зубов, и его зубная щетка поцарапала заднюю стенку горла. Казалось бы, совсем небольшая царапина привела к скоплению воздуха, что повысило риск развития серьезной инфекции, пишет Gizmodo.

Мужчине пришлось провести неделю в больнице, что помогло избежать катастрофических осложнений.

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Сперва мужчина обратился за медицинской помощью, жалуясь на небольшую боль в горле. Тогда он рассказал, что накануне потерял сознание во время чистки зубов. Первичный осмотр показал небольшую 3-миллиметровую ссадину на мягком небе пациента, которая даже не кровоточила. Но последующая компьютерная томография показала, что у мужчины развилась опасная болезнь - ретрофарингеальная эмфизема.

Это означает попадание воздуха в область позади горла. Чаще всего такое состояние вызвано бронхиальной астмой, хотя иногда, даже не сильный кашель также может привести к заболеванию. Такое состояние опасно тем, что может способствовать размножению некоторых бактерий в области грудной клетки, а это приводит к опасным инфекциям, таким как медиастинит.

В таком состоянии также могут образовываться тромбы в сонной артерии, что в свою очередь, может привести к инсульту.

Медики приняли решение госпитализировать мужчину, который прошел курс антибиотиков, чтобы предотвратить распространение опасных бактерий. Спустя шесть дней пациента благополучно выписали без каких-либо осложнений.

Такие случаи встречаются довольно редко, но эксперты предупреждают, что люди могут травмироваться зубной щеткой даже без обмороков. Поэтому авторы исследования считают, что анализ подобных медицинских случаев позволяет правильно оценить потенциальные угрозы для здоровья пациентов.

Ученые добавляют, что пациенты с ретрофарингеальной эмфиземой должны быть госпитализированы как минимум на 2-3 дня и пройти курс антибиотиков.

Авторы стати отмечают, что с учетом всех обстоятельств обморок мужчины мог закончиться куда хуже.

К примеру, несколько лет назад другая группа врачей из Японии описала случай с мужчиной, который упал во время чистки зубов. Тогда у мужчины в горле застряла целая зубная щетка. К счастью, она не задела важных частей тела или артерий и была успешно удалена хирургическим путем.

Напомним, исследователи рассказали, когда на самом деле стоит чистить зубы. Гигиена полости рта — залог здоровья, однако важно не просто чистить зубы, необходимо делать это правильно, а также знать, в какое время.