Кофеїн підвищує стійкість кишкової палички до антибіотиків: чи варто переживати любителям кави

Дослідження показало, що кофеїн може підвищувати стійкість кишкової палички до антибіотиків. Але поки невідомо, чи можна застосувати це відкриття до реальних інфекцій у людей.

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Учені під час лабораторного експерименту виявили, що кофеїн може допомагати бактеріям не допускати проникнення антибіотиків у свої клітини, що потенційно може знизити ефект антибіотиків. Але експерти вважають, що поки незрозуміло, як цей ефект може проявлятися в людей, тому любителям кави поки що не варто хвилюватися. Дослідження опубліковано в журналі PLOS Biology, пише Live Science.

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Кофеїн і кишкова паличка

Вченим відомо, що бактерії можуть захищати себе, видаляючи небезпечні для них речовини через спеціальні транспортні білки в їхніх клітинах. Це допомагає бактеріям протистояти впливу ліків, які в іншому разі призвели б до їхньої загибелі. Але досі було незрозуміло, як бактерії змінюють активність генів, що кодують ці транспортні білки, у відповідь на молекули, які вони зустріли.

Щоб з'ясувати це, вчені вивчили реакцію кишкової палички (E. coli) на 94 різні хімічні сполуки, включно з антибіотиками та аспірином, а також на речовини, які виробляються в кишківнику, такі як вторинні жовчні кислоти. Також учені вивчили молекули, які містяться в продуктах харчування, такі як ванілін і кофеїн.

Дослідження показало, що багато різних хімічних речовин можуть спричиняти зміни в генах, пов'язаних із транспортними білками бактерій, а отже можуть потенційно впливати на їхню реакцію на антибіотики.

Вчені виявили, що кофеїн знижує вироблення транспортного білка OmpF, який сприяє проникненню антибіотиків, таких як ципрофлоксацин і амоксицилін, у клітини бактерій. Теоретично, при зменшенні кількості цих білків антибіотики не можуть легко досягти своїх цілей всередині клітин, що знижує їхню ефективність.

Також учені з'ясували, що третина генетичних змін, спричинених хімічними речовинами, була пов'язана з білком Rob, який вмикає або вимикає гени, зв'язуючись із певними послідовностями ДНК. Дослідження показало, що показують, що Rob відіграє більш важливу роль в адаптації E. coli до навколишнього середовища, ніж вважалося раніше.

Любителі кави можуть поки що не панікувати

Але поки що незрозуміло, як саме кофеїн змінює активність генів в E. coli або взаємодіє з Rob на молекулярному рівні. Крім того, вчені поки що не знають, чи проявляються ефекти, які спостерігаються в лабораторних експериментах, аналогічним чином при реальних інфекціях у людей.

Лабораторний експеримент припускає, що вплив кофеїну на бактерії може мати важливі наслідки для здоров'я людини, але необхідно буде підтвердити це в майбутніх дослідженнях.

Ейпріл Хейс з Ексетерського університету, яка не брала участі в дослідженні, каже, що поки що турбуватися любителям кави не варто. Поки що точно невідомо, чи знижує кофеїн здатність організму боротися з інфекціями. Також вона вважає, що вкрай малоймовірно, що вживання кофеїну призведе до важковиліковної інфекції у людини.

Ендрю Едвардс з Імперського коледжу Лондона, який також не брав участі в дослідженні, каже, що ця наукова робота поки не показує явних доказів того, що вживання кави вплине на реакцію людини на антибіотики.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження показало, що організм людини починає швидше старіти у віці 50 років.

Що стосується кишкової палички, то штам цієї бактерії і деяких інших нещодавно відправили на Міжнародну космічну станцію. Результати вивчення бактерій в умовах космосу допоможуть поліпшити здоров'я людей, вважають вчені, як уже писав Фокус .

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.