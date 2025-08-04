Компанія Ілона Маска відправила на космічну станцію бактерії, що викликають хвороби: навіщо

На борту космічного корабля Crew Dragon, компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, на Міжнародну космічну станцію доправили не тільки астронавтів, а й небезпечні бактерії. Результати їх вивчення в умовах космосу допоможуть поліпшити здоров'я людей, вважають учені.

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1 серпня ракета-носій Falcon 9 відправила в космос корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту, які мають замінити екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС). Ця місія називається SpaceX Crew-11. Разом з астронавтами на орбіту вирушили і бактерії, що викликають хвороби. І новий екіпаж, і бактерії прибули на МКС 2 серпня. Результати дослідження бактерій у космосі допоможуть розібратися з проблемами охорони здоров'я на Землі, такими як стійкість бактерій до антибіотиків і поширення інфекційних захворювань, пише Space.

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Науковці з Медичного центру імені Хаїма Шиби (Ізраїль) у співпраці з американською космічною технологічною компанією SpaceTango розробили дослідження, в рамках якого на борту МКС буде вивчено, як мікрогравітація впливає на ріст певних видів бактерій, що спричиняють хвороби у людей. На борту МКС буде проведено експерименти зі штамами бактерій E. Coli (кишкова паличка, що спричиняє хвороби у шлунку та кишківнику), а також бактерій Salmonella bongori і Salmonella typhimurium (спричиняють сальмонельоз).

Ці бактерії вирощуватимуть в умовах мікрогравітації, заморожуватимуть за температури мінус 80 градусів Цельсія, а потім повернуть зразки на Землю, щоб порівняти їхній ріст зі зростанням тих самих бактерій, вирощених на нашій планеті.

Вчені вже вивчили, як відсутність гравітації впливає на ріст бактерій, і NASA вже проводить дослідження з вивчення бактерій у космосі. Але автори нового дослідження сподіваються отримати дані, які допоможуть стримати поширення інфекційних хвороб або, принаймні, допоможуть знайти способи запобігання розвитку стійкості бактерій до антибіотиків. Це серйозна проблема, адже деякі бактерії, що спричиняють хвороби, більше не знищуються антибіотиками, створеними для очищення організму людини від бактерій і відновлення її здоров'я.

За словами вчених, відомо, що космічні умови впливають на поведінку бактерій, зокрема на їхнє зростання, експресію генів і набуття таких ознак, як стійкість до антибіотиків. Новий експеримент дасть нам змогу вперше на молекулярному рівні вивчити, як змінюється профіль генетичної експресії патогенних бактерій у космосі.

Вчені сподіваються, що генетичні зміни бактерій дадуть більше інформації про їхню поведінку в організмі людини, чи то швидкість їхнього поширення, чи то вірогідність того, що вони зможуть обійти методи лікування, як у космосі, так і на Землі.

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