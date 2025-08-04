Компания Илона Маска отправила на космическую станцию бактерии, вызывающие болезни: зачем

На борту космического корабля Crew Dragon, компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, на Международную космическую станцию были доставлены не только астронавты, но и опасные бактерии. Результаты их изучения в условиях космоса помогут улучшить здоровье людей, считают ученые.

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1 августа ракета-носитель Falcon 9 отправила в космос корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтам на борту, которые должны заменить экипаж Международной космической станции (МКС). Эта миссия называется SpaceX Crew-11. Вместе с астронавтами на орбиту отправились и бактерии, вызывающие болезни. И новый экипаж, и бактерии прибыли на МКС 2 августа. Результаты исследования бактерий в космосе помогут разобраться с проблемами здравоохранения на Земле, такими как устойчивость бактерий к антибиотикам и распространение инфекционных заболеваний, пишет Space.

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Ученые из Медицинского центра имени Хаима Шибы (Израиль) в сотрудничестве с американской космической технологической компанией SpaceTango разработали исследование, в рамках которого на борту МКС будет изучено, как микрогравитация влияет на рост определенных видов бактерий, вызывающих болезни у людей. На борту МКС будет проведены эксперименты с штаммами бактерий E. Coli (кишечная палочка, вызывающая болезни в желудке и кишечнике), а также бактерий Salmonella bongori и Salmonella typhimurium (вызывают сальмонеллез).

Эти бактерии будут выращивать в условиях микрогравитации, замораживать при температуре минус 80 градусов Цельсия, а затем вернут образцы на Землю, чтобы сравнить их рост с ростом тех же бактерий, выращенных на нашей планете.

Ученые уже изучили, как отсутствие гравитации влияет на рост бактерий, и NASA уже проводит исследования по изучению бактерий в космосе. Но авторы нового исследования надеются получить данные, которые помогут сдержать распространение инфекционных болезней или, по крайней мере, помогут найти способы предотвращения развития устойчивости бактерий к антибиотикам. Это серьезная проблема, ведь некоторые, вызывающие болезни бактерии больше не уничтожаются антибиотиками, созданными для очищения организма человека от бактерий и восстановления его здоровья.

По словам ученых, известно, что космические условия влияют на поведение бактерий, в том числе на их рост, экспрессию генов и приобретение таких признаков, как устойчивость к антибиотикам. Новый эксперимент позволит нам впервые на молекулярном уровне изучить, как меняется профиль генетической экспрессии патогенных бактерий в космосе.

Ученые надеются, что генетические изменения бактерий дадут больше информации об их поведении в организме человека, будь то скорость их распространения или вероятность того, что они смогут обойти методы лечения, как в космосе, так и на Земле.

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