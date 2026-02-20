Верховный суд США отменил глобальные мировые тарифы Трампа

Верховный суд США в пятницу 20 февраля отменил возможность президента Дональда Трампа вводить масштабные налоги на импортные товары. Он вводил их в соответствии с законом, предназначенным для применения в чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Это одно из самых противоречивых действий главы Вашингтона, которое имеет серьезные последствия для мировой экономики.

Суд постановил, что толкование администрацией Трампа закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, или IEEPA, предоставляют американскому президенту слишком большие полномочия, сообщает Reuters. Судьи со счетом 6 голосов против 3, поддержали решение суда низшей инстанции о том, что использование президентом-республиканцем этого закона 1977 года превысило его полномочия.

Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, полномочия устанавливать налоги и тарифы. Трамп использовал тарифы как ключевой инструмент экономической и внешней политики. Они сыграли центральную роль в мировой торговой войне, которую Трамп начал после начала своего второго президентского срока. Она отчудила торговых партнеров, повлияла на финансовые рынки и вызвала глобальную экономическую неопределенность.

Відео дня

Верховный суд пришел к такому выводу по делу по иску предприятий, пострадавших от тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых управляются демократами, против беспрецедентного использования Трампом этого закона для одностороннего введения импортных пошлин.

Способность Трампа мгновенно вводить тарифы на товары любого торгового партнера под эгидой той или иной формы объявленной чрезвычайной ситуации в Америке, усилила его влияние на другие страны. Это побудило мировых лидеров спешить в Вашингтон, чтобы заключить торговые соглашения. Они часто включали обещания миллиардов долларов инвестиций или другие предложения расширенного доступа к рынку для американских компаний.

Но использование Трампом тарифов как "палки" во внешней политике США также вызвало вражду со многими странами, в частности с теми, которые долгое время считались одними из ближайших союзников США.

Сам американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, которое отменило его тарифы, "позором", сообщает CNN. До того Трамп называл тарифы жизненно важными для экономической безопасности США, заявив, что экономика США подвергается злоупотреблениям со стороны других стран, включая Китай.

Сам американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившее его тарифы, "позором", заявили в комментарии CNN два источника из окружения лидера Белого дома.

Напомним, что экономист Павел Вернивский раскритиковал идею повышения тарифов на электроэнергию для населения. Он назвал такие заявления манипулятивными. В Украине отсутствует полноценный конкурентный рынок электроэнергии, поскольку отрасль фактически находится под контролем монополиста. В таких условиях рост тарифов, по его словам, не приведет к улучшению энергоснабжения. Он лишь увеличит прибыли доминирующих игроков.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп предложил ЕС ввести пошлины до 100% против государств, которые сотрудничают с Россией. Он считает, что такое экономическое давление может заставить Кремль прекратить войну против Украины. Трамп призвал Евросоюз присоединиться к максимально жестким тарифам в отношении Китая и Индии.