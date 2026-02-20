Верховний суд США скасував глобальні світові тарифи Трампа

Верховний суд США у п’ятницю 20 лютого скасував можливість президента Дональда Трампа вводити масштабні податки на імпортні товари. Він запроваджував їх відповідно до закону, призначеного для застосування в надзвичайних ситуаціях національного масштабу. Це одна з найсуперечливіших дій очільника Вашингтону, яка має серйозні наслідки для світової економіки.

Суд постановив, що тлумачення адміністрацією Трампа закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, або IEEPA, надають американському президенту завеликі повноваження, повідомляє Reuters. Судді з рахунком 6 голосів проти 3, підтримали рішення суду нижчої інстанції про те, що використання президентом-республіканцем цього закону 1977 року перевищило його повноваження.

Конституція США надає Конгресу, а не президенту, повноваження встановлювати податки та тарифи. Трамп використав тарифи як ключовий інструмент економічної та зовнішньої політики. Вони відіграли центральну роль у світовій торговельній війні, яку Трамп розпочав після початку свого другого президентського терміну. Вона відчужила торговельних партнерів, вплинула на фінансові ринки та спричинила глобальну економічну невизначеність.

Верховний суд дійшов такого висновку у справі щодо позову підприємств, постраждалих від тарифів, та 12 штатів США, більшість з яких керуються демократами, проти безпрецедентного використання Трампом цього закону для одностороннього запровадження імпортних мит.

Здатність Трампа миттєво запроваджувати тарифи на товари будь-якого торговельного партнера під егідою тієї чи іншої форми оголошеної надзвичайної ситуації в Америці, посилила його вплив на інші країни. Це спонукало світових лідерів поспішати до Вашингтона, щоб укласти торговельні угоди. Вони часто включали обіцянки мільярдів доларів інвестицій або інші пропозиції розширеного доступу до ринку для американських компаній.

Але використання Трампом тарифів як "палиці" у зовнішній політиці США також викликало ворожнечу з багатьма країнами, зокрема з тими, які довгий час вважалися одними з найближчих союзників США.

Сам американський президент Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду, яке скасувало його тарифи, "ганьбою", заявили у коментарі CNN два джерела з оточення лідера Білого дому.

