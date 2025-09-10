Трамп пропонує ЄС ввести тарифи до 100% проти союзників Путіна, аби зупинити війну РФ в Україні, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп виступив з ідеєю підвищити мита до 100% проти країн, які підтримують або співпрацюють із Росією. На його думку, такий крок має змусити Кремль припинити війну проти України.

Related video

За даними The Guardian, Трамп звернувся до Європейського Союзу із закликом приєднатися до запровадження максимально високих тарифів проти Китаю та Індії. Як повідомляють Financial Times, BBC та Bloomberg, питання обговорювалося на зустрічі представників США та ЄС у вівторок у Вашингтоні, де сторони розглядали додаткові економічні заходи проти Росії.

Один з американських чиновників, знайомих із перебігом дискусій, заявив, що Вашингтон готовий негайно діяти, але лише за умови підтримки європейських партнерів.

Ініціатива Трампа прозвучала на тлі його невдоволення відсутністю прогресу у мирному врегулюванні, зокрема після резонансного саміту з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Додатковим фактором стали масовані атаки дронами, які Росія здійснила проти України, серед яких минулого тижня відбулася найбільша повітряна атака за час війни.

Як повідомляв Фокус, напочатку цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає застосування нових санкцій проти Росії. Він зазначив, що після саміту на Алясці президент РФ Володимир Путін, попри свої обіцянки, посилив бомбардування України.

Фокус також писав, що 15 серпня, дорогою на зустріч із президентом РФ в Анкориджі на Алясці, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Володимир Путін не припинить війну, він посилить санкції проти війни.