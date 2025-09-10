Трамп предлагает ЕС ввести тарифы до 100% против союзников Путина, чтобы остановить войну РФ в Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп выступил с идеей повысить пошлины до 100% против стран, которые поддерживают или сотрудничают с Россией. По его мнению, такой шаг должен заставить Кремль прекратить войну против Украины.

По данным The Guardian, Трамп обратился к Европейскому Союзу с призывом присоединиться к введению максимально высоких тарифов против Китая и Индии. Как сообщают Financial Times, BBC и Bloomberg, вопрос обсуждался на встрече представителей США и ЕС во вторник в Вашингтоне, где стороны рассматривали дополнительные экономические меры против России.

Один из американских чиновников, знакомых с ходом дискуссий, заявил, что Вашингтон готов немедленно действовать, но только при условии поддержки европейских партнеров.

Инициатива Трампа прозвучала на фоне его недовольства отсутствием прогресса в мирном урегулировании, в частности после резонансного саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Дополнительным фактором стали массированные атаки дронами, которые Россия осуществила против Украины, среди которых на прошлой неделе состоялась самая большая воздушная атака за время войны.

Как сообщал Фокус, в начале этой недели министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает применение новых санкций против России. Он отметил, что после саммита на Аляске президент РФ Владимир Путин, несмотря на свои обещания, усилил бомбардировки Украины.

Фокус также писал, что 15 августа, по дороге на встречу с президентом РФ в Анкоридже на Аляске, президент США Дональд Трамп заявил, что если Владимир Путин не прекратит войну, он усилит санкции против войны.