"Для всех стран": Трамп подписал указ о введении новых глобальных тарифов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о подписании указа о введении новых 10-процентных пошлин для всех стран мира, что он анонсировал ранее.

Этот указ вступает в силу "почти немедленно". Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social 21 февраля.

"Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете указ о введении 10-процентной пошлины на товары из всех стран мира, который вступит в силу почти немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу!", — говорится в заметке президента США.

Трамп не раскрыл, когда точно новые 10-процентные пошлины вступят в действие. Однако на официальном сайте Белого дома говорится, что этот указ президента США вступит в действие уже через несколько дней, 24 февраля.

Накануне этого Трамп анонсировал, что введет 10-процентный глобальный тариф в соответствии с торговым законом, известным как "Раздел 122". Однако эти тарифы могут действовать только в течение 150 дней, если конгресс не продлит их действие, пишет издание CNN.

Стоит отметить, что указ о 10-процентных пошлинах Трамп подписал на фоне отмены Верховным судом США предыдущих глобальных тарифов, которые ввел американский президент. Агентство Reuters 20 февраля сообщало, что суд отменил возможность президента Дональда Трампа вводить масштабные налоги на импортные товары, поскольку политик вводил их в соответствии с законом, который предназначается для действия в чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Сам Трамп комментировал решение Верховного суда США, назвав его "позором".

Напомним, 30 января Трамп ввел чрезвычайное положение в США в отношении Кубы и анонсировал возможное внедрение новых тарифов.

18 января издание Politico писало, что ЕС придумал, как отомстить США за пошлины из-за спора о статусе Гренландии.