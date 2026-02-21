"Для всіх країн": Трамп підписав указ про запровадження нових глобальних тарифів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про підписання указу про запровадження нових 10-відсоткових мит для усіх країн світу, що він анонсував раніше.

Цей указ набуває чинності "майже негайно". Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social 21 лютого.

"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткового миту на товари зі всіх країн світу, який набуде чинності майже негайно. Дякую за увагу до цього питання!", — йдеться у дописі президента США.

Трамп не розкрив, коли точно нові 10-відсоткові мита вступлять у дію. Однак на офіційному сайті Білого дому йдеться, що цей указ президента США вступить у дію вже через кілька днів, 24 лютого.

Напередодні цього Трамп анонсував, що запровадить 10-відсотковий глобальний тариф відповідно до торговельного закону, відомого як "Розділ 122". Проте ці тарифи можуть діяти лише протягом 150 днів, якщо конгрес не продовжить їх дію, пише видання CNN.

Відео дня

Варто зазначити, що указ про 10-відсоткові мита Трамп підписав на тлі скасування Верховним судом США попередніх глобальних тарифів, що ввів американський президент. Агентство Reuters 20 лютого повідомляло, що суд скасував можливість президента Дональда Трампа вводити масштабні податки на імпортні товари, оскільки політик запроваджував їх відповідно до закону, який призначається для дії у надзвичайних ситуаціях національного масштабу.

Сам Трамп коментував рішення Верховного суду США, назвавши його "ганьбою".

Нагадаємо, 30 січня Трамп запровадив надзвичайний стан у США щодо Куби і анонсував можливе впровадження нових тарифів.

18 січня видання Politico писало, що ЄС придумав, як помститись США за мита через суперечку щодо статусу Гренландії.