ИИ-агенты убивают онлайн-магазины: чего ждать от электронной торговли в ближайшем будущем

Онлайн-шопинг может стать следующей жертвой искусственного интеллекта.

Просыпаетесь вы утром, а ваш холодильник уже заказал продукты, ИИ-ассистент выбрал вам кроссовки по лучшей цене, и новая куртка едет к вам домой. Раньше это была сцена из фантастического фильма, но ИИ-агенты переписывают правила розничной торговли уже сейчас.

Несколько месяцев назад обычная американка набрала в ChatGPT: "Найди мне крем для лица без отдушек, до 30 долларов, с доставкой до пятницы". Google бы просто выдал список ссылок, и вы редко добирались даже до второй страницы. Но ИИ-бот сравнил составы, проверил отзывы, нашел лучшую цену и оформил покупку прямо в чате. Ключевое в этой истории, что перехода на сайт не было, никаких "поместить в корзину" и "введите данные карты". Именно это называют агентской коммерцией.

Відео дня

В сентябре 2024 года OpenAI запустила Instant Checkout в ChatGPT. К проекту немедленно подключились Walmart, Etsy и Shopify. Но чтобы оценить масштаб происходящего, следует привести наглядные цифры.

По оценке Morgan Stanley, к 2030 году ИИ-агенты только в США будут совершать покупки на сумму от $190 до $385 млрд в год. Это 10–20% всей американской e-commerce. За последний месяц уже каждый четвертый американец сделал хотя бы одну покупку через ИИ. Не через сайт.

Рынок агентского ИИ в ритейле имел объем $47 млрд в 2025 году, а к 2031-му достигнет $218 млрд при ежегодном росте почти 30%. По прогнозам, использовать ИИ-агенты для покупок будет каждый второй пользователь в течение следующих двух лет.

Для сравнения, когда в 1999 году стартовала e-commerce, интернетом пользовались 100 млн человек. Сегодня к сети подключены 5,6 млрд. Поэтому скорость нынешней трансформации будет на порядок выше.

Важно

Привычки потребителей e-commerce 2023: как выбирают товары онлайн-покупатели

Далее начинается тревожная часть для ритейлеров. Раньше покупатель попадал на сайт через Google, листал каталог, соблазнялся красивыми фото и импульсивно добавлял товары в корзину. Теперь между брендом и деньгами покупателя стоит бот, которому красивые/милые/крутые баннеры совсем ни к чему. Он пришел за данными.

Наглядно разницу в подходе давайте проиллюстрируем, используя тот же пример с кремом. Теперь недостаточно написать "крем без отдушек". Чтобы отдали предпочтение вашему товару, нужно скормить боту больше данных — структурированное описание"гипоаллергенный крем без отдушек, парабенов и консервантов, для кожи с экземой, с полным списком ингредиентов", актуальные цены, реальные отзывы с конкретными деталями ("действительно теплое пальто"), доступность товара. ИИ-агент анализирует все это за секунды и принимает решение. Теперь задача продавца будет сделать товар "видимым" для алгоритма, а не для человека.

Крупные игроки уже в игре. Amazon продвигает своего агента Rufus. Walmart развивает Sparky и одновременно партнерится с OpenAI и Google. JD Sports сотрудничает с Commercetools, чтобы американцы покупали их товары через Microsoft Copilot и Gemini.

Но у этой гонки есть и обратная сторона. OpenAI берет комиссию с каждой покупки через Instant Checkout. Если агентские продажи займут треть оборота, ощутимо просядет маржа ритейлеров. И это еще не самые плохие новости. Теперь продавец теряет коннект с покупателем, отношения с клиентом теперь принадлежат ИИ-платформе. Покупатель лоялен к своему боту, а не к вашему бренду. Кто владеет данными о предпочтениях пользователя, тот и выигрывает.

Бренды, вложившие миллиарды в социальную инженерию, теперь должны будут выстроить стратегии относительно агентской коммерции. Первые, кто научится говорить на языке этих ботов, получат преимущество, которое потом будет очень дорого догонять.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно