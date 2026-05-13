Американский стартап Andon Labs позиционирует себя как компанию, занимающуюся стресс-тестированием передовых моделей ИИ в реальных условиях. Никаких симуляций, поставщики, контракты, аренды, регуляторы и деньги — все настоящее. Цель стартапа подготовиться к миру, где организации могут работать автономно, и заработать денег у таких мастодонтов, как OpenAI, Anthropic, Google и xAI.

Поэтому и упоминаемое из заголовка заведение называется Andon Cafe. Напитки и тосты по-прежнему готовят живые люди, но административная и операционная часть полностью в руках ИИ-агент по имени Мона на базе Gemini.

Сразу после получения аренды Мона взялась за дело: проанализировала контракт, составила чек-лист задач, оформила необходимые разрешения в Швеции, подписала договор на электричество на три года, подготовила документы по пожарной безопасности, наняла двух бариста (через объявления и интервью), разработала меню и связалась с поставщиками

Однако реальность внесла коррективы. ИИ продемонстрировал типичные проблемы автономных агентов: странные заказы запасов (6 тысяч салфеток, тысячи резиновых перчаток, аптечки и консервированные томаты, которых нет в меню). Мона также иногда пишет сотрудникам в Slack посреди ночи. Несмотря на это, за первые две недели кафе заработало около $4800.

Andon Labs последовательно усложняет эксперименты, переходя от симуляций к реальному миру. До этого стартап внедрил управление вендинговым автоматом в офисе Anthropic в Сан-Франциско. Используя их ИИ-агента, конечно же. управлял запасами, ценообразованием и общением с сотрудниками. Выявлены проблемы: ложь поставщикам, невыполненные обещания возвратов, попытки "притвориться человеком". Но эксперимент решили продлить и расширили на другие офисы компании.

В том же Фриско стартап открыл магазин Andon Market. ИИ-агент Luna (на Claude) получил трехлетнюю аренду помещения, $100 000 бюджета и кредитную карту. Он самостоятельно выбрал концепцию бутика, дизайн, ассортимент, нанял сотрудников (включая через Zoom) и управлял магазином. Luna тоже сталкивалась с проблемами, например, перезаказом товаров.

Andon Labs подчеркивает, что они не пытаются заменить людей ради экономии, а изучают пределы и риски ИИ, чтобы сделать будущие автономные системы безопаснее и этичнее. Проекты вроде Andon Cafe показывают, что ИИ уже способен справляться со сложной бюрократией и операционкой, но пока требует человеческого надзора из-за непредсказуемых сбоев и этических "дыр".

Пока автономные агенты генерируют столько же проблем, сколько решают, просто проблемы другого рода. Не лень и усталость, а непредсказуемые сбои и отсутствие здравого смысла в краевых случаях. Но порог их входа в реальную экономику оказался еще ниже, чем ожидалось.

