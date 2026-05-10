С 6 утра до полуночи: как удаленная работа превратила нашу жизнь в бесконечный рабочий день

Бесконечный рабочий день — как технологии украли у нас личное время.

Понятие рабочего дня размывается, а работа стала фоновым шумом жизни.

Microsoft называет это бесконечным рабочим днем (infinite workday). Компания изучила поведение миллионов сотрудников по всему миру и зафиксировала тревожную картину. 40% людей начинают проверять рабочую почту уже в 6 утра — по сути, сразу после пробуждения, задолго до начала официального рабочего дня. Количество встреч и звонков после 20:00 выросло на 16%. Каждый третий регулярно заходит в рабочие мессенджеры после 22:00.

Здесь важно понять принципиальное отличие от классической переработки. Раньше все было честно и жестко одновременно: ты задерживался в офисе до девяти, злился, уставал, но хотя бы знал, что перерабатываешь. Был четкий момент, когда ты выходил за дверь и работа заканчивалась физически.

Сегодня такого момента нет. Работа, подобно жидкому Терминатору, растекается по всем 16 часам бодрствования. Задачи не укладываются в один 8–9 часовой рабочий блок, а равномерно просачиваются сквозь весь день: утренний созвон, дневной мессенджер, вечернее "только ответить". Суммарно часов может быть столько же, сколько у условного человека с нормальным рабочим днем. Но ни один отрезок времени по-настоящему вам не принадлежит.

Важный момент — мозг не успевает переключиться. Он не понимает границ, не отделен стеной, потому что работа постоянно на расстоянии вытянутой руки и клика большим пальцем по экрану смартфона.

Помните множество постов, что удаленка позволила наконец-то больше проводить время с семьей? Это, возможно, наибольший самообман XXI века.

Формально вы не перерабатываете, не сидите на работе до позднего вечера. Но вы и не отдыхаете по-настоящему. Потому что отдых требует ментального отключения, которого не происходит. В итоге возникает странное состояние: усталость без видимой причины, ощущение, что ничего не успеваешь, хотя день был "вроде нормальным". Мы получили извращенную форму баланса: ни полноценной работы, ни полноценного отдыха.

Удаленная свобода оказалась двусторонней. Если ты можешь работать ОТКУДА угодно, значит, ты можешь работать КОГДА угодно. Что в свою очередь порождает негласное ожидание ответной реакции — ты же онлайн, ты же видел сообщение, почему не ответил? Культура немедленного ответа убивает глубокую работу и личное время одновременно.

Смартфон превратил каждый карман в потенциальное рабочее место. Уведомления не знают разницы между рабочим временем и личным. Граница, которую раньше проводили стены офиса, теперь должен выстраивать сам человек, а это несравнимо сложнее, особенно, если начальник/заказчик самодур.

Проблема есть, она даже признается. Но нет системного решения. Корпоративная культура меняется медленно, многое оставляется на откуп руководителям нижнего и среднего звеньев, а индивидуальные усилия работают лишь до тех пор, пока организация их поддерживает.

Бесконечный рабочий день — это не проблема конкретного человека, не умеющего выставлять личные границы. Это системный сдвиг в том, как устроен/организован труд. Работа перестала быть местом, куда ходят, и стала состоянием, в котором находятся. И пока мы не назовем это проблемой, она будет только расти. Как и сама работа.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

